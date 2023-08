Efter chokudmelding: Nu reagerer diamantdronningen

I tirsdags kom det frem, at Frederik Haun stopper som direktør i Katerina Pitzners virksomhed Diamantbørsen.dk, og at virksomheden nu i stedet går i dvale.

Ekstra Bladet har siden udmeldningen arbejdet på at få en kommentar fra Frederik Haun og Katerina Pitzner, men det har endnu ikke været muligt.

Nu har Katerina Pitzner dog udtalt sig om sagen i et interview med Finans.

Her fortæller hun, at døren til virksomheden stadig står på klem, og at hun nu vil bruge noget tid til at overveje sine mange muligheder.

- Beslutningen er på ingen måde definitiv. Jeg har på ingen måde lukket døren. Det handler om at købe mig selv tid og finde ud af, hvilken vej jeg skal gå forretningsmæssigt fremover. Der er så mange muligheder lige nu, og jeg har brug for tid. Derfor er ordet dvale også meget velvalgt, siger Katerina Pitzner til Finans.

'Den store bagedyst'-deltageren Frederik Haun har været under en form for uddannelse hos Pitzner, før han fik jobbet. Foto: Kenneth Meyer

Til Finans fortæller Katerina Pitzner også, at beslutningen om at 'drosle ned' på Diamantbørsen allerede var taget, inden Frederik Haun tiltrådte som direktør tilbage i februar.

Hun fortæller videre, at hun har villet drosle ned længe, og at det har været et 'sjovt sats' og nogle 'fantastiske måneder', hvor hun har arbejdet sammen med Frederik Haun.

Efter Katerina Pitzner meddelte, at hun trak sig fra direktørposten i Diamant Børsen, rykkede hun teltpælene op og flyttede til udlandet, nærmere bestemt Italien.

Om Katerina Pitzner en dag vender tilbage til Diamantbørsen, eller hvad forretningskvinden nu skal foretage sig, er endnu uvist.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Frederik Haun i forbindelse med hans exit fra sit direktørjob.

