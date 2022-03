Efter corona i hele familien: Svimmel i lang tid

Julemåneden 2021 blev ikke helt, som den plejer hos familien Richelsen/Østergaard i hjemmet på Amager.

Den tidligere politimand, der nu laver krimi-programmer til bl.a. Discovery+ og Viaplay, og partneren, 'Versus'-værtinden Sofie Østergaard, var nemlig begge hårdt ramt af corona tilbage i december måned i fjor.

Men som om, det ikke var nok, blev parrets to små børn også ramt, ligesom deres tredjefødte - en på det tidspunkt syv uger gammel baby - desværre fik raget virussen til sig.

Det hele foregik på en og samme tid, hvilket tærede hårdt på den lille familie på fem.

Svimmel i lang tid

Her et kvartals tid efter er corona for længst en saga blot hos tv-parret, men smitten har dog samtidig haft mere vidtrækkende konsekvenser i en periode for en af dem, fortæller de, da Ekstra Bladet møder parret til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel i København.

- Vi er kommet totalt ovenpå, siger Sebastian Richelsen, inden Sofie afbryder:

- Altså, jeg vil sige, at jeg faktisk er en lillesmule i tvivl om, hvorvidt min lugtesans eller min smagssans er 100 procent tilbage. Det er måske et par og halvfems procent. Jeg synes nogle gange, at det er en lille smule underligt, fortæller hun, mens hun peger op mod ansigtet, og fortsætter:

- Jeg var også svimmel i lang tid efter, siger hun.

Sebastian Richelsen og Sofie Østergaard var begge nomineret til en pris, da årets TV Prisen løb af stablen ved en stor fest på Tivoli Hotel i København. Foto: Emil Agerskov

Dejligt at være ude

Det er ikke meget, forældreparret har været ude og nyde hinanden på tomandshånd og måske få en lille én siden fødslen af deres lille pige i oktober, men nu skulle det være - og så endda ved årets begivenhed i begges branche, TV Prisen, hvor både hun og han tilmed var nomineret.

Sofies 'Versus' var på listen over mulige vindere, ligesom hun har været meget inde over sidste års børne-MGP, der også kunne høste en statuette, og så har Sebastian lavet et tv-program i samarbejde med den populære 'Mørkeland'-podcast - et program, der var nomineret til to priser.

- Vi er meget glade for at være ude i aften. Hun (parrets baby, red.) er fem måneder gammel. Jeg tror, det er anden gang, vi er ude, siger Sebastian Richelsen, inden han bliver korrigeret af kæresten:

- Det er jo nummer tre (barn, red.). Så vi vidste jo godt, hvordan vi ligesom kunne komme en lille smule ud. Men vi har ikke været ude sammen siden fødslen, faktisk. Kun hver for sig. Så vi har glædet os helt vildt meget, supplerer Sofie Østergaard og skaber tvivl om, hvorvidt hun og Sebastian har fået de børn, de skal have:

- Man kan aldrig helt vide, om vi skal have flere. Umiddelbart har vi nok.

- Det tænker jeg også, siger farmand Sebastian med et lidt træt, indforstået blik.