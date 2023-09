Efter datters film-debut: - Hun var skøn

Når man er datter af en Oscar-vindende instruktør, kan det måske virke skræmmende, når mor skal se ens præsentationen i den første store rolle på lærred

Dog havde Alice Bier Zandén, der er datter af den verdenskendte Susanne Bier, ikke noget at frygte, for mor synes rigtig godt om at se hende på skærmen:

- Det var fantastisk. Jeg synes, hun var skøn. Hun skulle have været i hver eneste øjeblik, men jeg synes, at filmen var skøn og hun var vidunderlig fortæller 'Hævnen'-instruktøren til Ekstra Bladet, da vi møder hende på den røde løber til musicalen 'Moulin Rouge'.

Dagen forinden havde der været premiere på 'Erengard: Forførelsens kunst', som hendes datter, Alice Bier Zandén, spiller med i.

Alice Bier Zandén, yderst til højre, på den røde løber til 'Erhengard: Forførelsens kunst'. Her står hun i selskab med sine kollegaer. Foto: Emil Agerskov

Datter på egne ben

Når man har en mor med så meget erfaring, kunne man let lade sig hjælpe og få nogle gode råd med på vejen.

Alice Bier Zandén fortalte dog til Ekstra Badet, da vi mødte hende til premieren på 'Ehrengard: Forførelsens kunst', at hun havde holdt sin mor og hendes erfaring ude af billedet.

Faktisk havde hun slet ikke fortalt, at hun var gået til casting, før hun havde fået rollen. Og det er helt rigtigt, fortæller Susanne Bier:

- Hun har ikke spurgt mig om noget. Jeg tror, hun er rigtig rigtig godt til at klare det selv. Jeg var i hvert fald vildt stolt af hende

Om hvorvidt Alice Bier kan se frem til en rolle, næste gang Susanne Bier har noget på tegnebrættet, er der dog ikke mange kommentarer til:

- Nu synes jeg, vi stopper, siger Susanne Bier og forlader den røde løber grinende.

