Efter dødsulykke: Er blevet forældre igen

Det er kun et år siden, at Nicoline og Thomas Bertram mistede deres datter Marie på halvandet år, da hun på tragisk vis døde i en traktorulykke.

Parret, der er kendt fra 'Landmand søger kærlighed', kunne i juni måned bekræfte over for Ekstra Bladet, at Nicoline var gravid, og nu har hun født. Det bekræfter parret over for TV 2.

- Vi har det godt. Vi har jo prøvet det før, men det her er jo et helt andet menneske, vi skal lære at kende, siger Nicoline Bertram til TV 2 og fortæller, at den lille ny nogle gange ligner Marie, og andre gange sig selv.

Svend blev født ved kejsersnit torsdag 4. august.

Vil bare være lykkelig

Da Ekstra Bladet talte med Nicoline Bertram i forbindelse med graviditeten, fortalte hun, at der var en masse forskelligartede følelser i forbindelse med graviditeten, der kommer så kort efter tabet af datteren, og det har blandt andet gjort, at hun har haft et behov for at kende det kommende barns køn.

- Det har været Thomas' ønske, at han helst ville have det som en overraskelse, så det har jeg accepteret. Og jeg har da godt kunnet holde det hemmeligt indtil videre. Uanset hvilket køn det bliver, vil vi begge to være lykkelige. Det vigtigste er, at det er et sundt og raskt barn, sagde hun til Ekstra Bladet.

Thomas og Nicoline Bertram fortalte efter tabet af datteren Marie om den ubeskrivelige sorg og de mange venlige hilsner, de fik i kølvandet på tragedien. Det kan du læse om her.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra parret.

