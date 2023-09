Efter dom: Nu kan du købe Bendtners bil

Har du altid drømt om at komme ud og køre i Nicklas Bendtners bil?

Så er det nu, du skal finde den store tegnedreng frem.

Onsdag eftermiddag klokken 17 afholder Sjællands Bilauktion A/S nemlig en auktion for politiets konfiskerede biler, herunder blandt andet Nicklas Bendtners svinedyre Porsche Taycan Turbo S El Coupe. Det skriver Se og Hør.

2,4 millioner kroner

Porschen blev oprindeligt konfiskeret af Københavns Byret tilbage i 2021, efter den tidligere professionelle fodboldspiller flere gange havde kørt uden et gyldigt dansk kørekort.

En beslutning som Østre Landsret stadfæstede tilbage i maj 2023, hvor Bendtner altså måtte vinke endegyldigt farvel til den svinedyre bil, som blev købt til en værdi på 2,4 millioner kroner.

Udover at have kørt uden gyldigt kørekort blev Bendtner desuden dømt for to hastighedsovertrædelser, et tilfælde, hvor han havde kørt 58 kilometer i timen i en 50 kilometerzone, og et andet tilfælde hvor han blev målt til 157 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen, hvor han måtte køre 110.

Masser hestekræfter

Tilbage i maj kæmpede Bendtner benhårdt i Landsretten for at få lov til at beholde sin Porsche.

Og det kan man godt forstå. Bilen er nemlig en stor sølvgrå fire-dørs Porsche med hele 625 hesterkræfter.

Dertil kommer der, at bilen kun har nået at køre omkring 1600 kilometer, fordi bilen allerede blev konfiskeret tilbage i 2021.

Hvis man sidder derhjemme og tænker, at 2,4 millioner er lidt for meget at slippe for en bil, skal man ej frygte. Ifølge Bilbasen kan en lignende model i dag fås for den nette sum af 1,4 millioner.

