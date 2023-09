Efter drab i Pusher Street: Kendt sangerinde langer ud

Szhirley mener, at politikerne for længst skulle have gjort noget ved problemerne på Christiania

Szhirley er langt fra tilfreds med politikernes indsats omkring problemerne på Christiania. Hun har dog selv et bud på, hvordan problemerne kunne løses

Politikerne har ventet alt for længe med at få gjort noget ved problematikkerne på Christiania.

Sådan lyder det fra den danske sangerinde Szhirley, som tidligere har boet på Christiania, da hun var i start tyverne, og som tilmed har skrevet en hyldestsang til 'staden' ved navn 'Morgenstund'.

- Jeg tænker, det er rigtig rigtig trist, at staden får det ry for kriminalitet og alle de her ting, fordi staden er så meget andet end det. Det er en meget lille del af staden, den er meget mere end det, men det er det, vi hører allermest om. Det,synes jeg, er trist.

Szhirley har tidligere i sit liv boet to år på 'staden'. Foto: Mogens Flindt

- Ærligt talt, så synes jeg, at man (politikerne, red.) skulle have gjort noget ved det for rigtig mange år siden i stedet for at vente og vente og vente og vente, siger sangerinden til Ekstra Bladet.

Legaliser hash og pot

Szhirleys kritik kommer i kølvandet på, at der tilbage i august blev affyret flere skud ved Pusher Street på Christiania, hvor en 30-årig mand blev dræbt og fire andre blev såret.

En episode, som blandt andet har fået christianitterne til at udtale i en pressemeddelelse, at 'de vil have Pusher Street lukket'

Siden da har justitstminister Peter Hummelgaard (S) udtalt, at regeringen blandt andet vil indføre dobbeltstraf i flere zoner på Christiania for at komme problemerne omkring Pusher Street til livs.

Skyderiet på Pusher Street endte fatalt for en 30-årig mand med tilknytning til Hells Angels. Foto: Kenneth Meyer

Men ifølge Szhirley burde regeringen gøre noget andet:

- Man kunne eventuelt, og jeg ved godt, at der er mange flere lag i det her, hårdt sagt legalisere hash og pot, ligesom man har legaliseret hash og alkohol - det er stoffer altsammen.

- Og så kunne man tjene penge på det, og tage noget af det væk fra de hårde bander derude, og samtidig bruge nogle af de penge, der kommer fra hash-markedet, til alle dem, som har brug for hjælp til deres alkoholisme, og til dem som bliver afhængige af røgen.

- Så der er så mange ting, man kunne have gjort anderledes, hvor politikerne hele tiden bare har tænkt: 'Arh! Det er ligegyldigt'

Christiania skal bestå

- Så politikerne skulle have gjort noget fra lang tid siden?

- Ja, politikerne skulle have gjort noget fra lang tid siden. For politiet går bare rundt derude og gør, hvad politikerne fortæller dem, så det er ikke dem, vi skal være sure på. Det er politikerne, der skal tage nogle ordentlige valg, siger sangerinden og fortsætter:

- Og Christiania skal blive - det er vores største attraktion, og det er fantastisk at have et sted i København som rummer så meget alsidighed. Det er fantastisk.

- Men vi er enige om, at der er nogle, der er nødt til at tage hånd om stofmarkedet. Selvfølgelig.

Det er ikke første gang, at en person bliver drabt på Staden.