Efter dramatisk brud: Nyder singlelivet fuldt ud

Christel Trubka drømmer om at flytte til Spanien og har ingen planer om at finde en ny kæreste i den nærmeste fremtid

Lykken varede kort for realityparret Christel Trubka og Nicolai Heller, der mødtes i Discovery+-programmet 'Ex on the Beach' og fandt sammen.

Tidligere på måneden stod de frem som kærester - et halvt år efter optagelserne - men præcis en uge efter var det allerede slut.

Begge bekræftede det dramatiske brud, og beskyldninger fløj frem og tilbage i weekenden. I dag er de to slet ikke på talefod, fortæller Christel, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til premieren på 'Ghostbusters: Afterlife'.

Her fortæller hun også, at hun ikke er begyndt at se en ny fyr - og ikke har planer om det lige nu.

- Jeg er 100 procent single. Det er jeg fucking, og jeg synes, det er så fedt. Jeg har ikke været single i, jeg ved ikke hvor mange år. Først havde jeg en kæreste i fire år, så var jeg sammen med Teitur ... og så var der lige nogle andre, siger hun og fortsætter:

- Jeg har ikke fået lov til at være single, og det skal jeg have lov til.

Rykker til Spanien

Derfor nyder hun nu singlelivet fuldt ud, og Christel har store planer for den nærmeste fremtid.

- Jeg har planer om at flytte til udlandet. Det er så deprimerende at være herhjemme. Her er pissekoldt, og jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skal arbejde fra Danmark af, når jeg kan arbejde fra udlandet, siger hun.

Planen er at flytte til Marbella i Spanien, hvor hun netop er vendt hjem fra en tur, der blandt andet bød på tid sammen med ekskæresten Teitur og hans nye kæreste, Christels veninde Teresa.

- Jeg har fået nogle nye bekendtskaber der. Det har absolut intet at gøre med Teitur, slår hun fast om den nye destination.

Teitur har også tidligere understreget over for Ekstra Bladet, at der skulle være noget som helst mellem ham og Christel. Det kan du læse her.