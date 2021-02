Efter Dubai-løgn: Nu er hun på vej hjem

Efter et par uger med fest, restauranter og shopping i Dubai vender influenceren Elvira Pitzner snuden hjemad mod nedlukkede Danmark.

Det skriver hun til sine følgere på Instagram, hvor hun deler et billede af sig selv i lufthavnen.

'Så skal jeg hjem i karantæne, ordne arbejde, mit hus og bil situation, hente hundene og pakke en masse', lyder det fra diamantdatteren.

Elviras hjemkomst til Danmark sker efter, at hun tidligere har bekendtgjort, at hun flytter til Dubai.

Influenceren blev nemlig i første omgang spottet i ørkenstaten, men nægtede at erkende, at hun var til stede i Dubai.

Derimod lagde hun billeder op af et sommerhus i Hornbæk og fik også sin mor og søster med på at vise billeder af beskeder, der forklarede, at hun var i Danmark.

Flytter angiveligt til Dubai

Til sidst besluttede Elvira Pitzner dog alligevel at krybe til korset og forklare sine følgere, at hun rent faktisk i Dubai, men ikke på ferie.

Elvira indrømmer Dubai-løgn

'Ville ønske jeg kunne breake denne nyhed med et mere positivt afsæt. Men når nu heksejagten allerede er i fuld gang, kan jeg lige så godt breake den nu. Flytningen til Dubai er nu omsider en realitet,' lød det fra influenceren, der gjorde det klart, at der ikke var tale om en ferie:

'Så det handler ikke om, at jeg er på ferie i Dubai og ingen respekt har for den pandemi, vi oplever, eller at jeg prøver at lyve for nogen. Jeg elsker at dele mine livsoplevelser med jer, men timingen vælger jeg så vidt muligt selv.'

'Men når sandheden nu er forvrænget og jeg pludselig bliver kaldt landsforræder mv. har jeg brug for at få tingene på det rene. Jeg er her med det formål at blive her. Jeg glæder mig til at vise jer alt omkring mit nye liv, bolig og hverdag her,' skrev hun på Instagram.

Mens Elvira har været i Dubai, har hun også funder kærligheden.

Denne gang er det den 31-årige iraner Milad, der har stjålet den populære realitystjernes hjerte.

Elvira Pitzner har fundet kærligheden i Dubai

Hastelov trådt i kraft

Når Elvira lander i Danmark skal hun i karantæne i mindst ti dage, medmindre hun på fjerdedagen kan fremvise en negativ PCR-test.

Anden februar besluttede Folketinget at vedtage en hastelov om, at man skal i isolation efter en udenlandsrejse. Samtidig skal man nu også tage en coronatest, når man rammer Danmark.

Hvis loven ikke overholdes, straffes man med bøde.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 7. februar og ophæves 1. marts.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Elvira Pitzner om hjemturen.