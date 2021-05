Efter EB-exit: Det skal Eriksen nu

19. maj blev den sidste dag på Ekstra Bladet for daværende chefredaktør Kristoffer Eriksen, som meldte sin afsked med øjeblikkelig virkning, efter det blev meldt ud, at Henrik Qvortrup fra 1. juli indtager hjørnekontoret på Rådhuspladsen som ansvarshavende chefredaktør.

I den forbindelse lød meldingen fra Kristoffer Eriksen, at der kom nyt om hans fremtidige gøremål inden længe.

Nu er de gøremål faldet på plads, og over for Ekstra Bladet afslører Kristoffer Eriksen, at han fra 1. december er ansat som journalistisk chefredaktør på det nyoprettede medie Frihedsbrevet med Mads Brügger i spidsen.

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af Frihedsbrevet, lyder det fra Kristoffer Eriksen, der fortsætter:

- Det tiltaler mig meget at få lov til at være med til at bygge noget op fra bunden. Nu har jeg jo lige været en del af Ekstra Bladet, som har 117 år på bagen, men det tiltaler mig også, at jeg kan være med til at opbygge en kultur på det her medie fra bunden.

Enestående menneske

Ifølge Kristoffer Eriksen glæder han sig også til igen at skulle arbejde sammen med Mads Brügger, som han arbejdede sammen med i sin tid på Radio24syv.

- I min optik er Brügger et enestående menneske i den danske mediebranche, og jeg har lært meget af ham i min tid på Radio24syv, og jeg glæder mig til, at vi igen skal arbejde sammen, siger han og fortsætter:

- Og så glæder jeg mig til at møde og arbejde med de afsindigt talentfulde journalister, som Mads har ansat.

Sådan så det ud, da Kristoffer Eriksen meldte sin afsked til medarbejderne i sidste uge. Foto: Jan Sommer

At Kristoffer Eriksen får jobbet som journalistisk chefredaktør betyder blandt andet, at han får ansvar for at være med til at udvikle og drive mediets journalistik og journalistiske linje.

- Det bliver min største opgave at drive og udvikle journalistikken, mens Mads Brügger er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør.

- Og hvilken retning skal det her nye medie så gå i med dig ved roret?

- Det skal være fri, uafhængig og magtkritisk journalistik, som vækker opsigt.

- Så altså den nye version af Ekstra Bladet?

- Det ville være en stor ros at kalde det det. Men nej. Det skal selvfølgelig være sit eget, siger han med et grin.

Holder barsel Kristoffer Eriksen er ikke bleg for at indrømme, at skiftet til Frihedsbrevet ikke er det mest overraskende. - Ja, der er nogle stykker, der har gættet på det, og det er jo også det, der har talt imod at vælge det. Det er det forudsigelige valg, og det bryder jeg mig normalt ikke om. Men samtidig var det her en mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til. Men jeg er åbenbart mere forudsigelig, end jeg lige går og tror, griner han. - Du har vel også fået en stor pose penge med dig ud af døren? - Ha ha. Jeg har fået mit barselsorlov med, og det skal jeg afholde nu her. Det er også derfor, at jeg starter lidt senere på Frihedsbrevet, siger han og fortsætter. - Så nu skal jeg passe børn, imens min kæreste får travlt med arbejde, og det bliver også dejligt. - Har Brügger kunnet lokke dig med en god løn? - Jeg vil sige, at det ikke er for lønnen, at man går ind i sådan et startup. Det kan jeg godt afsløre, siger han og fortsætter: - Men det er meget motiverende at være med til at starte et medie, og jeg håber selvfølgelig, at det bliver en kæmpe succes.

--------- SPLIT ELEMENT ---------