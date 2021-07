Efter EM-nederlag: Landsholdsstjerne gift

Det var lige om at få planlægningen til at gå op med Danmarks indsats under EM, men det lykkedes for Emilie Sylvest og Jens Stryger Larsen at blive gift.

Emilie Sylvest skriver til Ekstra Bladet, at det nygifte par havde lagt sig fast på to datoer, og at det hele afhang af Danmarks indsats under EM, hvor Jens Stryger Larsen var en del af det danske forsvar på sin position som højreback.

'Vi havde lagt os ind på 2 datoer og var blevet gift lørdagen efter d. 17/7, hvis Danmark var gået videre i onsdags. Grundet et stramt fodbold program hjemme i Italien, måtte vi lægge os ind på 2 datoer,' lyder det.

Emilie skriver, at alle medvirkende til brylluppet heldigvis tog det i stiv arm, at datoerne kunne blive både det ene og andet.

'Vores familie og venner har under hele processen været meget fleksible og kendte til vores situation, så der blev sat to krydser i kalenderen,' lyder det.

Smilene var brede hos brudeparret på den store dag. Privatfoto

Planlagt alt

Parret sagde 'ja' til hinanden i Garnisonskirken i København og havde deres fest på Kokkedal Slot i Hørsholm.

Fordi Jens Stryger Larsen havde nok at se til på banen, har det da også været Emilie, der har taget højde for alt til den store dag.

'Jeg har fulgt Jens hele vejen under dette fantastiske EM. Dog var jeg ikke med på Wembley. Så jeg sørgede for, det hele spillede, inden EM gik i gang, så jeg ikke skulle tænke på noget under slutrunden og derfor kunne nyde det fuldt ud,' lyder det.

De to skulle have været gift sidste år, men måtte desværre udskyde grundet corona.

Det betød dog, at der var mange dele af brylluppet, som hun allerede havde styr på.

Parret mødte hinanden i 2014, og da Jens Stryger Larsen kort efter skulle flytte til Østrig for at forfølge fodboldkarrieren, flyttede Emilie Sylvest med.

- Vi var sammen hele tiden, og der var ingen af os, der havde lyst til et langdistanceforhold, så jeg tog med. Vi flyttede faktisk til Østrig, inden mine forældre havde mødt Jens, har hun tidligere fortalt til B.T.