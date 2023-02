Efter et år: Giver rabat på villaen

Det efterhånden et år siden, at hele Danmarks kagedronning Mette Blomsterbergs satte sin villa i Nordsjælland til salg.

En køber har endnu ikke meldt sig på banen, og måske af samme grund er prisen på huset, der ligger i kystbyen Ålsgårde, netop blevet justeret et nøk ned.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Mere specifikt er der blevet skåret 450.000 kroner af udbudsprisen, så det nye prisskilt for det 178 kvadratmeter store hjem, nu lyder på 6,5 millioner kroner.

I alt sparer du 750.000 kroner i forhold til den oprindelig udbudspris, som huset kom til salg for i februar sidste år, da prisen også fik en nedjustering i sommer på 300.000 kroner.

Mette Blomsterbergs hus tæller 178 kvadratmeter boligareal. Foto: Nybolig Helsingør & Espergærde

Kendt fra tv

Flere vil nok genkende huset og særligt køkkenet fra Mette Blomsterbergs tv-program Det søde liv på DR, hvor hun inviterede seerne med indenfor.

Blomsterberg har da også selv været med til at tegne huset, der blot var en byggegrund, da hun ifølge Boliga.dk i 1998 købte den for lidt over en halv million kroner med sin daværende mand, Henrik Blomsterberg.

I 2002 stod huset færdigt og de i alt seks værelser fordelt på to etager er ifølge salgsmaterialet hos den lokale mægler Nybolig Helsingør & Espergærde 'designet til at kunne rumme familieliv og levemenneskers hverdag'.

Mette Blomsterberg er uddannet konditor, men har i mange år været en fast del af dansk tv – både alene og sammen med Price-brødrene. Derudover har den tidligere Bagedyst-dommer udgivet en lang række kogebøger og bageredskaber i eget navn.

Se Mette Blomsterbergs hus her

