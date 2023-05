Efter et halvt år: Flytter tilbage til Danmark

Det er kun lidt over et halvt år siden, at Anders Theodor på Instagram annoncerede, at han ville følge sin drøm om at flytte til Paris.

- Jeg er faktisk blevet lidt træt af København. Jeg føler, at jeg har set alt. Jeg tror ikke, jeg kan se det smukke i København længere. Det er simpelthen blevet for kedeligt med de samme rutiner, samme mennesker - selvom jeg elsker dem - og samme cafeer, lød det dengang fra realitystjernen til Ekstra Bladet.

Men drømmen bristede for Anders Theodor, der både er YouTuber og kendt fra 'Paradise'.

Dyb depression

- Jeg gik ind i en dyb depression og fik en masse social angst, så nu er jeg kommet tilbage for at fokusere på det mentale helbred.

Det siger Anders Theodor, da han møder Ekstra Bladet på den røde løber til gallapremiere på Disney-filmen på 'Den lille havfrue' i Imperial i København.

Annonce:

- Jeg er gået fra et trygt område, hvor jeg er født og opvokset til en kæmpestor by, hvor jeg følte mig sygt utryg på alle måder og ikke kendte nogen.

Medicin og psykolog

- Jeg er begyndt på angst-piller og går til psykolog, så jeg føler, at jeg er begyndt at have styr på det.

Udover medicin og samtaler har Anders Theodor taget sin mor med som støtte, mens rampelyset igen kortvarigt står på.

- Jeg prøver bare at trække vejret ordentligt og fokusere på at hygge mig - især med sin mor.

- Lige nu prøver jeg at slappe så meget af som muligt og gå en masse ture for at fokusere på mit helbred. Det er det vigtigste, siger han.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app