Efter et halvt år: Kendispar lukker og slukker

Man kommer til at gå forgæves, hvis man til sommer har planer om at besøge is-caféen Iskøbing i gågaden i Rudkøbing

Efter blot syv måneder har tatovør Morten og influencer Simone Petersen Spangsvig valgt at dreje nøglen om på deres iskolde eventyr i Rudkøbing, hvor de sidste år købte en isbutik, som de endte med at døbe Iskøbing.

Det skriver Fyns Amts Avis, som har talt med Morten Petersen Spangsvig, som mange måske kender fra TV3 programmet 'Tattoo Salonen',hvor man fulgte ham og makkeren Jonas' daglige gang i The Old Barbershop.

Til Fyns Amts Avis forklarer Morten Petersen Spangsvig, at ryggen er blevet smadret efter at have drevet isbutikken, som de overtog fra Tina Jeppesen, der havde kørt stedet i 12 år forinden.

Annonce:

- Det var en hurtigt beslutning, vi traf, da vi købte af Tina, og vi troede nok, det var easy-peasy at stå og kugle is, men det er hårdere, end man lige tror, og på en god dag, hvor vi laver 1000 eller 1200 is, så er det som en god gang fitness over 10 timer. Det er et stort arbejde hen over en sommer af lave mange tusind kugler is, og det er også derfor, Tinas skulder er gået i stykker, siger Morten Petersen Spangsvig til avisen.

Morten Petersen Spangsvig og hans makker Jonas Hausted Peitersen, som var frontfigurerne i 'Tattoo Salonen'. Foto: Kenneth Meyer

Ingen dårlig forretning

Morten Petersen Spangsvig ejer isbutikken gennem Rue 8 ApS, der er ejet af hans holdingselskab. Tv-kendissen har endnu ikke offentliggjort årsregnskab for 2022 i hverken selskabet bag isbutikken eller holdingselskabet, så det er ikke muligt at se, hvordan foretagendet har klaret sig økonomisk.

Årsregnskabet for 2021 i Barbré Holding ApS afslører dog, at det ikke er millionerne, der tynger hos tv-tatovøren. Årets resultat blev et underskud på -129.996 kroner, hvilket sendte egenkapitalen ned i en størrelse af 809.658 kroner.

Over for Ekstra Bladet understreger Morten Petersen Spangsvig dog, at beslutningen om at lukke ned for butikken bestemt ikke har noget at gøre med, at det var en dårlig forretning.

Annonce:

- Nej, faktisk tværtimod. Når man tænker på, at det var vores første sæson, og at det var en semi-sløj sommer, så har det har været en rigtig fin forretning. Når man er ismand, er man jo afhængig af, at jo bedre en sommer, desto flere kunder, siger han og vil samtidig heller ikke afvise et comeback til branchen senere:

- Man skal aldrig sige aldrig, men umiddelbart tror jeg ikke, vi skal have isbutik igen. Det var hårdere end forventet. Nu vil vi give vores grafiske virksomhed Petersen Spangsvig al vores kærlighed i stedet.