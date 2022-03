Efter et halvt år: Nu er det slut

'X Factor'-dommer og dj Martin Jensen har i et halvt år dannet par med stylist Cassandra Greve, men det er nu slut.

Det oplyser han i et opslag på Instagram.

'Efter et virkelig fantastisk halvt år har vi besluttet at gå fra hinanden. Det har været en dejlig tid, men nu har vi erkendt, at vi skal videre hver for sig. Det har været helt udramatisk, og vi vil fortsætte vores gode professionelle samarbejde', skriver Martin Jensen i opslaget med henvisning til, at han og Cassandra Greve arbejder sammen på 'X Factor'.

Så sent som for to uger siden kunne Martin Jensen ellers fortælle til Ekstra Bladet, at planen var, at Cassandra skulle flytte med ham i den 248 kvadratmeter store lejlighed, han netop har investeret i.

Han overtog 10. marts nøglerne til herligheden, der kostede 11 millioner kroner.

Kort tid efter brud

Martin Jensen og Cassandra Greve fandt kærligheden i sommer, ganske kort tid efter at Martin Jensen og hans daværende partner, Natasha, havde brudt forlovelsen.

- Jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle ud og trække vejret og være single og hygge mig og ikke have bekymringer, når jeg skal på tour om lidt. Men engang imellem kan man ikke bestemme, hvornår kærligheden rammer, og det kommer jo, når man mindst venter det, sagde Martin Jensen i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Martin Jensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.