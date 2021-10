Efter exit: Det er ikke slut

– Man bliver så høflig af at danse, siger komikeren, der ikke agter at stille danseskoene i skabet

– Folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, burde sendes til dans, for man bliver høflig af gebærde sig på et dansegulv. Man kan altså ikke stå der og bruge f-ord og andet.

Sådan lyder det fra 69-årige Jacob Haugaard.

Fredag aften blev det farvel til ’Vild med dans’ for hans vedkommende, så nu er han atter hjemme hos fru Ilse på Vestfyn. Og det huer ham ganske godt.

– Siden vi startede prøverne, har jeg kun været hjemme om lørdagen, så der er en masse ting, man har manglet i hverdagen, siger Haugaard, der under sin medvirken i det populære program har boet hos sin søn i København.

Jacob Haugaard ser gerne, at hustruen, Ilse, bliver hans nye dansepartner. Foto: Anthon Unger

– Det allerbedste ved det er, at jeg har fået et tættere forhold til mine fem københavnske børnebørn. Og så har jeg fundet ud af, at ’Vild med dans’ og ’Den store bagedyst’ tilsyneladende er vor tids svar på ’Eleva2ren’ – altså et program, der samler både børn og voksne, siger han, der bestemt ikke har tænkt sig at sætte danseskoene i skabet.

– Jeg synes, jeg kom ud med æren i behold. Det er også de tilkendegivelser, jeg får, efter jeg er kommet hjem til Fyn. Næste skridt bliver at finde en danseskole, så Ilse og jeg kan danse sammen.

– Tror du, du har startet et lokalt danseboom?

– Det er da muligt. Folk tænker måske, at når jeg kan, så kan de også ... Måske kan jeg være en rollemodel.

– Kunne du overveje at starte dig eget – Haugaards danseinstitut?

– Nej, for satan da. Efter alle mine år på landevejen er jeg jo vant til, at alle andre ordner alt for mig. Jeg skal bare møde op et bestemt sted og på et bestemt tidspunkt. Det bliver nok også Ilse, der skal melde os til dans, siger Haugaard, der nu glæder sig til igen at skulle ud at optræde.

– Der er jo en masse jobs, som har været udskudt flere gange på grund af coronaen.

– Jeg trænger til at komme ud. Jeg tror, en pensionisttilværelse ville slå mig ihjel.

