Efter exit: Millionunderskud

Sidste sommer røg ejendomsmægler Jesper Nielsen ud af franchise-ejendomsmæglerkæden, der bar hans navn.

Det var Nykredit Mægler, der valgte at afskedige ham. De ejer nu hele kæden, der siden har skiftet navn og hedder &Living.

Den manøvre har været dyr. Det viser det spritnye regnskab fra &Living Franchisegiver A/S.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at de nye ejere - Nykredit Mægler - havde ventet i overskud i kæden, der kørte noget bedre under Jesper Nielsens navn.

'I forbindelse med Nykredit Mæglers overtagelse af Jesper Nielsens andel, blev det besluttet at ændre navnet for selskabet og de tilknyttede forretninger til &Living. Navneskiftet, fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere direktør og andre ikke ordinære omkostninger har påvirket omkostningerne i selskabet i negativ retning.

Årets resultat blev derfor et underskud (efter skat, red) på t.kr. 4.478, som afviger væsentligt i forhold til det forventede overskud,' står der i beretningen, hvor det også fremgår, at der i 2022 er foretaget kapitalforhøjelse på 4.500.000 kroner ved konvertering af gæld.

Underskuddet før skat lyder på 5.247.000 kroner.

Farvel efter julefrokost

Det var en julefrokost på Hotel d'Angleterre i december 2021, der gjorde, at Jesper Nielsen måtte forlade sit livsværk.

Det var Berlingske, der kunne fortælle, at den tv-kendte ejendomsmæglers exit skyldtes en potentiel krænkelsessag.

'Vi er blevet bekendt med en række forhold, som vi har ønsket at få klarlagt gennem en uvildig undersøgelse. Det er ikke blevet imødekommet. På den baggrund har vi valgt at stoppe samarbejdet,' skrev Nykredit Mæglers direktør, Peter Mattsen, i en mail til Berlingske, som avisen citerer.

Senere bekræftede Jesper Nielsen over for Ekstra Bladet, at der har været en konkret episode i forbindelse med en julefrokost. Han afviste dog, at han var blevet fyret fra Jesper Nielsen-kæden.

'Jeg afviser fuldstændig at jeg er blevet fyret, og at der foreligger en krænkelsessag mod mig,' skrev han i en sms til Ekstra Bladet og fortsatte.

'Det er korrekt, at der har været en episode i forbindelse med en privat efterfest efter en julefrokost, som er blevet undersøgt internt. De tre involverede kvinder har netop erklæret over for Nykredit, at de ikke har følt sig krænket. Derfor er der ingen sag,' skrev Jesper Nielsen.

Hvor stor en pose penge Jesper Nielsen har fået for at forlade ejendomsmæglerkæden, fremgår ikke af det aktuelle regnskab, hvor fratrædelsesgodtgørelsen dog bliver givet som begrundelse for en del af underskuddet.

I 2021-regnskabsåret var der underskud i firmaet på 336.000 kroner, mens det i det seneste er altså er på mere end fem millioner kroner.

