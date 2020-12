Efter exit: Nu fjernes han

Efter en intern undersøgelse stoppede Jens Gaardbo fredag som vært hos TV2.

Gaardbo stoppede som følge af en intern kulturundersøgelse, der har kortlagt, at han for 20 år tilbage udviste dårlig dømmekraft, da han var ansat som nyhedschef.

Efter Gaardbo-exit: - Sørgeligt

TV2 ville ikke fortælle, hvad der konkret var årsagen til exiten for den erfarne nyhedsvært.

I kølvandet på afskeden kan man nu heller ikke længere stemme på Jens Gaardbo til Billed-Bladets TV-Guld, hvor han var nomineret som årets mandlige nyhedsvært.

Det skriver ugebladets ansvarshavende chefredaktør, Annemette Krakau, i en mail til Ekstra Bladet.

'På baggrund af TV 2s kulturundersøgelse har Jens Gaardbo respekteret TV 2s beslutning om, at han må stoppe som vært på TV 2. Afledt af Jens Gaardbos og TV 2s beslutning og udmelding, er det derfor ikke længere muligt at stemme på Jens Gaardbo til BILLED-BLADETs TV-GULD. Vi er selvfølgelig kede af denne svære situation', lyder det.

Jens Gaardbo har ikke kommenteret sin afskedigelse efterfølgende, og det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar.

Gaardbo stopper ved udgangen af 2020.

Han har tidligere været vært på både TV2 Nyhederne, TV2 News og senest 'Presselogen'.

Tophemmeligt arbejde i gang hos TV2

Tog pause

Tilbage i oktober beskrev Ekstra Bladet, at Gaardbo tog en pause fra 'Presselogen'.

Det skete, efter der havde været stor kritik af et interview i programmet, hvor Gaardbo ifølge en lang række seere gik for ukritisk til TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz.

Kritikken kom i forlængelse af, at TV2 forud for programmet havde meldt ud, at de ansatte, der havde skrevet under på støttebrevet til Sofie Linde om sexisme i mediebranchen, var inhabile og derfor ikke kunne dække sagen.

I den forbindelse sagde Gaardbo til Ekstra Bladet, at han tog en frivillig pause fra 'Presselogen', men at han havde planer om at vende tilbage igen.

- Det er ganske udramatisk, men jeg har selv valgt at trække mig lidt og tage en pause, lød det i den forbindelse fra Gaardbo.

Også Ulla Pors, der er chefredaktør på TV2 News, understregede i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at Gaardbo tog en udramatisk pause, og at han var velkommen tilbage på programmet til hver en tid.

Tillidsmand på TV2: - En voldsom konsekvens