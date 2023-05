Efter få måneders forhold: Nu gør de det allerede

Robinson-deltager og influencer Naja Stencel ligger ikke på den lade side og er nu efter et brud i november i fjor klar til at flytte sammen med sin ret nye kæreste, Nicolas

Der skulle ikke gå længe, inden Robinson-finalisten fra i fjor Naja Stencel, 20, atter var klar til atter at bo sammen med en mand.

Hun splittede med ekskæresten i november sidste år, og i januar viste hun så sin nye, unge flamme, Nicolas, 21, frem.

Nu slår de allerede pjalterne sammen i hendes lejlighed.

- Ja, det er en nyhed. Min kæreste og jeg flytter sammen 1. juli. Han flytter hjem til mig, siger Naja Stencel, der til daglig er fuldtidsinfluencer med blandt andet knap 40.000 følgere på Instagram.

- Ja, det bliver spændende, supplerer kæresten Nicolas.

- Det er første gang, jeg flytter hjemmefra, så det bliver hyggeligt. Det er noget nyt, siger han.

- Ja, det bliver spændende for os begge to. Men vi glæder os, og vi bor nærmest sammen allerede nu - vi er sammen hver dag, så vi tror, det kommer til at fungere rigtig godt, jubler Naja Stencel til Ekstra Bladet.

Naja og Nicolas er vildt forelskede og glæder sig til permanent at bo under samme tag. Foto: Henning Hjorth

Begik fejl med eksen

Nogle vil måske mene, det efter få måneders forhold er hurtigt at flytte sammen. Men sådan ser parret ikke på det.

- Jeg var sammen med min ekskæreste i tre år, før vi flyttede sammen, og det fandt jeg ret hurtigt ud af ikke fungerede. Så tænkte jeg på, hvorfor vi ikke bare prøvede det af med det samme nu. Han var jo klar til at flytte hjemmefra her til sommer, hvor han skal studere, så det passer egentlig meget godt, siger Naja Stencel.

Når man flytter sammen, kommer det sædvanlige dilemma: Hvilke ting skal ud, hvilke skal beholdes og hvad skal man købe sammen med risiko for at skulle splitte det hele igen, hvis forholdet går i stykker?

Det har Naja og Nicolas skam tænkt over, og der bliver helt sikkert plads til nogle af flammens ting, så han kan føle sig hjemme, forklarer Naja:

- Jeg skal helt sikkert lige rydde lidt ud og sørge for at der bliver plads til ham, siger hun.

- Ja, det er lidt 'piget', supplerer Nicolas med et grin.

Naja og Nicolas er klar til Ikea-testen - den uofficielle betegnelse for det tidspunkt, hvor et par første gang sammen skal ud og købe alskens ting til hjemmet og nemt kommer op at skændes om det midt i et virvar af børnefamilier, et fyldt varehus og stress. Foto: Henning Hjorth

Ja tak til 'Ikea-testen'

Naja fortsætter:

- Vi skal lige lave lidt om, og jeg skal rydde ud i klædeskabet, men alt i alt føler han sig meget hjemme hos mig.

- Skal I så ud på 'Ikea-testen' - den største trussel mod ethvert nyt forhold?

- Ha-ha. Vi skal i hvert fald ud og have købt lidt nyt, og vi skal helt sikkert i gennem Ikea-testen, så det bliver sjovt, siger Naja Stencel.

Realitydeltageren fortæller i øvrigt på hemmelighedsfuld manér, at man kommer til at se hende på tv igen:

- Det kan jo godt være, at der allerede er blevet lavet noget, der ligger og lurer lidt. Jeg kan ikke sige så meget, men der er helt sikkert noget mere på vej. Jeg glæder mig til det her år - det bliver et godt år, konstaterer Naja.