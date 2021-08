Efter fængselsdom: - Jeg er færdig med det

En fængselsdom på 40 dage har fået den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Tobias Friberg til at genoverveje, hvordan han vil leve sit liv.

Til Se og Hør fortæller han, at han blandt andet har planer om at trække sig tilbage fra offentlighedens søgelys.

Da Ekstra Bladet fanger den nu løsladte tv-kendis over telefonen, er han da også klar i spyttet.

Han vil ikke længere dele private opslag på Instagram eller stille op til tv-programmer.

- Jeg er færdig med det. Jeg tænker meget på min søn, for han er kommet i den alder, hvor han begynder at finde ud af tingene. Og internettet glemmer jo aldrig, siger Tobias Friberg og tilføjer:

- Jeg vil stadig lægge lidt mere upersonlige ting ud, men jeg har ikke længere behov for at vise omverdenen noget. Alle har en holdning til det, man lægger op, uden at de ved, hvad det egentlig handler om.

Tidligere har Tobias Friberg da også delt flittigt ud af sig selv og både fortalt åbent om at have tjent penge på porno og om sine udfordringer med alkoholmisbrug.

- Det var måske ikke så gennemtænkt alt det med pornoen, men jeg fortryder det ikke. Jeg har bare valgt at lægge låg på nu, siger han.

Tobias Friberg vil ikke længere dele ud af privatlivet på Instagram. Foto: Privat

Brugte 'Paradise' i fængslet

I fængslet sad Tobias Friberg alene i sin celle 23 timer i døgnet, hvor han fik rigeligt tid til at tænke sig om. Og i den forbindelse kunne han bruge sine oplevelser fra 'Paradise Hotel', fortæller han.

- Jeg brugte 'Paradise' meget, særligt den første uge derinde, som var den hårdeste at komme igennem. Inden jeg tjekkede ind på hotellet i Mexico, var jeg isoleret i 13 eller 14 dage alene på et resort uden min telefon, så det kunne jeg tænke tilbage på, siger han og fortsætter:

- Jeg tænkte, at hvis jeg kunne klare det dengang, kan jeg også klare fængslet. Og det hjalp lidt i forhold til den dårlige samvittighed over ikke at kunne være der for kæresten derhjemme.

- Du blev jo dømt for vold mod din ekskæreste. Hvordan forholder du dig til dommen i dag?

- Jeg kan bare sige, at jeg ved, hvad der skete, og hun fik sin vilje. Og jeg kan faktisk kun takke hende den dag i dag. Alle ville nok have godt af at sidde ti dage i fængsel, så man lærer at sætte mere pris på hverdagen.