Efter farvel-bombe: Det vil vi savne

Onsdag - på sin 40 års fødselsdag - smed Christiane Schaumburg-Müller lidt af en bombe, da hun meddelte, at hun stopper som vært på 'Vild med dans'.

Samme aften var flere af de faste dansere på programmet samlet i biografen, og de var ret enige om, at det, de især vil savne ved Christiane Schaumburg-Müller fredag efter fredag, ja, det er hendes smittende, højlydte og bemærkelsesværdige grin.

- Hun har altså et skønt grin. Det kan man altid høre, og det har været med til at skabe god stemning. Hun har let til smil og grin, og det vil jeg savne, sagde Mille Funk til Ekstra Bladet på vej ind i biografmørket med dansekollegaen og veninden Jenna Bagge.

Mille Funk her i midten, har en klar favorit som Christiane Schaumburg-Müllers afløser som vært på 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun havde følgende kommentar til Schaumburg-Müllers farvel, der kom som en total overraskelse for hende.

- Det er er altid trist, når der er en, der forsvinder fra holdet. Men når hun selv har valgt det, er det helt fair. Jeg synes, at hun og Sarah (Grünewald, red.) altid har været sådan et godt par, men jeg er sikker på, at den nye makker også bliver god, sagde Jenna Bagge.

Mens hun ikke havde noget bud på, hvem en ny vært kunne være, så var Mille Funk ikke i tvivl.

- Mikkel Kryger. Ej, men han er altså bare en god vært, sagde hun med et stort smil om læberne.

- Men så kan du jo ikke danse med ham, drillede Jenna Bagge.

- Nej, men hvis ikke jeg kan danse med ham, så skal han være vært, fastslog Mille Funk med et grin.

Også Thomas Evers Poulsen vil savne Christiane Schaumburg-Müllers grin, fortæller han i videoen øverst i artiklen.

Her forklarer han også, hvorfor han ikke havde regnet med, at han ville synes, at Christiane og Sarah ville være et godt makkerpar.