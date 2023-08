Efter fem tab: Skal være forældre igen

Det har været hjerteskærende at følge Ninos Oraha og hans kæreste, Elife Kocaks, forsøg på at få endnu en arving. Fem gang har de mistet et ufødt barn

Endelig!

Efter en lang og umenneskelig kamp for at gøre datteren Elia til storesøster, ser det omsider ud til at lykkes for Ninos Orahas kæreste, Elife Kocak, at blive gravid - og ikke mindst at forblive gravid.

Fem gange har det hårdtprøvede par mistet et ufødt barn, men nu tør de glæde sig.

– Sjette gang er lykkens gang. Endelig skal jeg være storesøster, skriver Elife Kocak i et fælles opslag på Instagram, der har Elia som afsender.

På billedet holder den knapt toårige pige et skanningsbillede i den ene hånd og en is i den anden.

Elife Kocak lider af abortus habitualis, hvilket betyder gentagne graviditetstab, og parret kunne for nyligt dele den tragiske nyhed, at de igen har mistet deres ufødte barn.

Dengang satte Ninos Oraha, der blandt andet er kendt for sin medvirken i 'Robinson Ekspeditionen', ord på de gentagne tab.

Annonce:

Vedvarende sorg

'At miste en graviditet én gang er en svær oplevelse, men at miste fem gange har og er en hjerteskærende og udfordrende situation,' skrev han i en besked til Ekstra Bladet.

'Det ført os til langvarig og vedvarende sorg, frustration og håbløshed, men vi fortsætter kampen og giver ikke op', lød det videre.

Også Elif Kocak kommenterede tabet. Det gjorde hun i et opslag på Instagram, hvor hun blandt andet skrev:

'Det er skræmmende, at jeg er begyndt at kende den her følelse, jeg sidder med så godt, at jeg bare bliver helt kold udad til, selvom min krop skriger af smerte indvendigt' skrev hun.

Ud over at medvirke i 'Robinson Ekspeditionen' er Ninos Oraha kendt for at sælge donuts i en kort periode.

Sammen med kammeraten og tidligere 'Paradise'-deltager Türker Alici åbende han i 2019 den hypede donut-kæde Bronuts, der dog måtte dreje nøglen om i december 2021.

Nedturen fortsætter: Bronuts konkurs igen

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar til den glædelige nyhed om familieforøgelsen fra Ninos Oraha og Elife Kocak.