Efter fertilitetsbehandling: Nu har kendt vært født

Det skete allerede i søndags, men først i går gik Maria Josefine Konstantin Madsen, bedre kendt under sit alias JoJo, til tasterne og fortalte omverdenen, at hun havde født en datter.

Det skete på på den 34-årige P3-værtindes instagramprofil.

'24.04.22 kom vores lille søndagsbarn flyvende ud af mig to uger før tid i en voldsom lynfødsel på bare 3 timer. Vi er fuldstændig overvældede, stadig lidt rystede, lykkeligere end nogensinde og høje på kærlighed', indleder JoJo sit opslag.

I oktober i fjor kunne Ekstra Bladet fortælle om den jublende kvinde, der endelig var blevet gravid efter et længere forløb med fertilitetsbehandling.

- Det er virkelig vidunderligt. Jeg har været i behandling i et lille års tid, men det føles jo som en uendelighed. Og når jeg tænker på, at der er så mange, der går igennem det i årevis. Det er helt ubærligt, sagde hun dengang.

Hun fortæller gerne om fødslen, da Ekstra Bladet ringer for at sige tillykke.

- Fødslen føltes lidt voldsom - det tog kun tre timer, og så var hun ude. Vandet gik derhjemme i sengen midt om natten to uger før tid, så jeg vågnede og vækkede min kæreste og begyndte at græde og sagde 'vi er slet ikke klar!'. Alle de praktiske ting var ikke klar. Vi manglede en autostol. Ingen stofbleer! Puslebordet skulle males. Sådan nogle ting gik gennem mit hoved. Men så tog det bare fart, og så var hun ude, smiler JoJo.

Skal hedde Delphine

Hun kan afsløre over for Ekstra Bladet, at datteren kommer til at få det fransk-klingende specielle navn Delphine.

- Var det på en eller anden måde en lettelse, at hun kom så pludseligt. På den måde nåede du vel ikke rigtigt at blive nervøs op til fødslen?

- Det var lige, som det skulle være - fuldstændigt rigtigt, og det var bare sådan hun skulle ankomme, fortæller en glad JoJo.

Netop det faktum, at JoJo har været i fertilitetsbehandling op til graviditeten, har gjort, at der har været ekstra nervøsitet forbundet med svangerskabet:

- Jeg har været helt vildt nervøs op til. Det her var jo først lykkedes, når hun var ude og havde det godt. Normalt venter man i ni måneder på barnet, men vi har kæmpet så længe, så det føles, som om hun har været meget længere undervejs. Det har været en stor lettelse, jubler radioværten.

Brændende flammehav

På sin instagramprofil går JoJo lidt mere til yderlighederne, når hun skal fortælle om det, fødslen har udsat hendes krop for.

'Mit underliv føles som en brændende flammehav, og min krop føles som om, den er blevet kørt over af et godstog. Men det er fuldstændig ligemeget. For nu er hun her. Vores lille store kærlighed', lyder det blandt andet.