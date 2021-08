Efter fire år: Solgt for absurd millionbeløb

34.500.000 kroner.

Det kostede Mads Langers villa i Valby, da han tidligere på måneden fik den solgt. De nye ejere overtager villaen 1. september.

Det viser oplysninger fra Tingbogen.

Mads Langer købte selv villaen for 17 millioner i 2017, så prisen er mere end fordoblet på de lidt mindre end fire år, han har ejet den store bolig.

Men det er da også noget af en ejendom, troubadouren har solgt. Den rummer hele 282 kvadratmeter fordelt på ni værelser.

Trækker man de udgifter fra, som sangeren formentlig selv har haft til vedligeholdelse og renovering af villaen, så tager han alligevel en betydelig fortjeneste med sig videre.

En del af dem er dog allerede røget direkte videre i den nye bolig. Den ligger i Hellerup og har kostet 26 millioner kroner.

Hev millioner hjem

Også professionelt hiver Mads Langer penge hjem. Det lykkedes ham sidste år - på trods af corona - at vende et minus til et plus i virksomheden Freedom is a State of Mind.

Således gik han fra et resultat på -1.421.591 kroner i 2019 til 2.112.112 kroner i 2020.

Også egenkapitalen i selskabet voksede fra 1.534.551 kroner i 2019 til 2.596.663 kroner i 2020.