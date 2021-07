Efter fire måneders forhold: Er blevet forlovet

Sanger og sangskriver Sys Bjerre smiler nok ekstra stort for tiden.

Hun er nemlig blevet forlovet med kæresten Devitt, som hun har været sammen med i fire måneder.

Det løfter hun sløret for i Radio4-programmet 'Drømmesengen', hvor hun fredag var gæst.

Det er programmets vært Katrine Hedegaard, der bemærker, at Sys Bjerre har en forlovelsesring på fingeren, og sangeren, der tidligere har været meget hemmelighedsfuld omkring forholdet, bekræfter.

- Vi havde fire-måneders dag i går, men vi har kendt hinanden i 17 år. Det er også sjovt det der med, at folk får børn helt vildt meget, men når man så siger, man vil giftes, så er de sådan 'Uh, ej det virker lidt voldsomt', siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, det er romantisk.

Hun fortæller videre, at det for mange år siden var Devitt, der fik hende overbevist om, at hun skulle leve af at lave musik, men at deres veje først for nyligt igen er krydset.

Flyttet sammen

Tidligere har Sys Bjerre dannet par med musiker Peter Lützen. Da hun sammen med sin far tidligere på sommeren gæstede 'Go' morgen Danmark', kunne hun dog fortælle, at hun sammen med sin kæreste for nylig er flyttet hjem til sine forældre, hvor de har lavet et slags kollektiv, og derfor alle bor sammen under et tag.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Sys Bjerre efterfølgende, at der var tale om en ny kæreste.

'Det nye er så nyt, at jeg ikke rigtig har lyst til at dele det endnu. Kærlighed er der rigeligt af. Den mister man heldigvis aldrig rigtigt, er min erfaring,' skrev hun i den forbindelse.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sys Bjerre.

Hør hele programmet med Sys Bjerre herunder: