Efter fitness-fup: Det er meget beklageligt

Den danske virksomhed Lenus bygger på online-coaching inden for fitness og sundhed. De er førende på markedet i Danmark, og en lang række online-coaches bruger deres platform.

Lenus fik i begyndelsen af juni en kapitalindsprøjtning på 387 millioner kroner, hvilket er den største serie-A investering nogensinde i Danmark, som er en type investering, der gives til unge virksomheder under vækst.

Det gav virksomheden en værdiansættelse på tre milliarder kroner.

Tydelig kritik

Som Ekstra Bladet fredag kunne afsløre, bruger nogle af de største coaches - eksempelvis Gustav Salinas - et team til at svare klienterne, mens teamet udgiver sig for at være coachen selv.

Ekstra Bladet har talt med Bertram Thorslund, der er stifter og CEO hos Lenus, og han fortæller, at flere coaches godt kunne være mere transparente.

- Nogle coaches er mere transparente end andre om, at de har et team, og det tror jeg, er noget af det, kritikken kommer fra. Jeg synes, det er en god idé at være lidt mere transparente omkring det.

- Så du mener også, at der er nogen, der burde være mere transparente?

- Jeg vil sige, at jeg synes, det vil klæde det rigtig meget. Jeg ved, de fleste har prøvet at være transparente, men jeg synes, at det på debatten og kritikken er tydeligt, at de skal prøve at være endnu mere transparente. Det synes jeg.

Efter kritikken er begyndt at rulle i medierne, har Gustav Salinas ændret på sin hjemmeside.

Ændrer hjemmesiden Siden sagen begyndte at florere på sociale medier, og Ekstra Bladet begyndte at undersøge den, har Gustav Salinas været i gang med det helt store oprydningsarbejde på sin hjemmeside. Tidligere stod der ikke et ord om, at der var andre end ham selv i virksomheden, når det kom til markedsføringen. Men siden er 'jeg' blevet ændret til 'vi'. Her er et eksempel, hvor 'jeg er med dig hele vejen' i punkt tre, er blevet ændret til: 'jeg og mit team er med dig hele vejen'. Derudover har han tilføjet en lille boks under de 'oftest stillede spørgsmål', hvor spørgsmålet lyder, om det virkelig er Gustav, de skriver med: Vildledende markedsføring

De små justeringer er dog ikke nok, mener Rikke Krogsgaard, som er jurist hos Forbrugerrådet Tænk. - Når jeg scroller igennem siden - står der selvfølgelig nogle steder 'vi', men mange steder står der 'jeg'. - Så når jeg går ind på hjemmesiden, synes jeg, man får et billede af, at det er ham, der er ens online-træner. Og den boks, han så har sat ind nu, synes jeg ikke, er tilstrækkelig klar, hvis det skulle være det tilfælde, at det ikke er ham, der 'coacher' en. - Fordi han skriver, 'det er mig, der coacher dig, men som du ved, har jeg også et team af eksperter, som jeg kan rådføre mig med, hvis jeg har brug for faglig sparring'. Men faglig sparring, det er jo, at man går over til en og spørger om råd, som man så kommer tilbage med. - Så min umiddelbare vurdering er, at der godt kunne være tale om vildledende markedsføring, fortæller jurist Rikke Krogsgaard.

- Nu ved du jo, vi har talt med Gustav. Vi har også talt med flere af hans kunder, som fortæller, at de ikke havde købt forløbet, hvis de vidste, det ikke var Gustav, de skulle skrive med.

- Ja. Det, synes jeg da, er meget beklageligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at de kommer ud for sådan en skuffelse.

Arbejder på det

- Så man kunne godt give kunderne et mere klart billede af, hvad de køber?

- Jeg vil sige, at vi kunne jo godt som værktøj eller platform lave et værdisæt om, hvordan vi ønsker, at coachene skal bruge vores værktøj. Det arbejder vi på nu, og et af de punkter kunne meget vel være transparens.

- Men det er på ingen måde sådan, at I hjælper træneren med at skrive på den måde? For sådan som vi har fået det fortalt, så lyder det, som om jeres sælgere nærmest opfordrer til, at man gør det.

- Ja, jeg har læst noget af alt det her, og det er ikke tilfældet, nej.

- Der er ikke blevet rådgivet i, at man ikke skal være transparent. Om der er Lenus-medarbejdere, der har sagt, at hvis du vokser dig større end ‘X’, så er der nogle coaches, der vælger at bygge et team, det skal nok være sket, men der er ikke Lenus medarbejdere, der sidder og svarer på klienternes beskeder eller sidder og laver planerne. Det er coachene og deres teams, fortæller Bertram Thorslund.