Efter fitnessfup: Gustav skal punge ud

Realitystjernen Gustav Salinas skal betale penge tilbage til en klient, der følte sig snydt, efter at hun købte Salinas' onlinetræningsforløb. Det skriver Forbrugerklagenævnet i en afgørelse. Gustav Salinas hævder, at sagen ikke har noget med ham at gøre

Fitnessfup, utilfredse kunder og potentielt vildledende markedsføring.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at den personlige rådgivning, som træningscoachen Gustav Salinas tilbød gennem sin træningsvirksomhed FitnessNU, slet ikke var så personlig, som det fremgik af hjemmesiden.

Flere klienter beskrev i sommeren 2021, at de troede, at de under træningsforløbet var i kontakt med Gustav Salinas personligt. Men i de fleste tilfælde var det et hold af ansatte, der var hyret til at udgive sig for at være den veltrænede kendis.

En af de klienter, der følte sig godt og grundigt snydt, er 31-årige Mia Wulff.

Og hun har nu efter flere års juridisk kamp endelig fået Forbrugerklagenævnets ord for, at hun var berettiget til at få sine penge tilbage.

Dermed er Gustav Salinas gennem sin virksomhed FitnessNU blevet påkrævet at betale 6600 kroner tilbage til Mia Wulff for det seks måneder lange - og ifølge Mia Wulff mangelfulde - forløb, fremgår det af en afgørelse fra 27. marts, som Ekstra Bladet har set. Herudover skal den kendte træner dække sagens omkostninger på 6000 kroner.

Forbrugerklagenævnets afgørelse fra 27. marts. Gustav Salinas hævder, at han ikke har relation til sagen. Foto: Forbrugerklagenævnet

'Gøre andre opmærksomme'

Mia Wulff er lettet over nu endelig at have fået sine penge tilbage. Og hun understreger, at hun står frem for at gøre andre, der føler sig snydt, opmærksomme på de juridiske muligheder.

- Hvorfor står du frem med afgørelsen? Er det for at skade Gustav?

- Nej, det er for at gøre andre opmærksomme på, hvad de har af muligheder. For det første kan jeg forstå, at der ikke er så mange, der tør stå frem. Og for det andet er der ikke mange, der ved, at de rent faktisk har loven på deres side i forhold til fortrydelsesretten, siger hun til Ekstra Bladet.

31-årige Mia Wulff fik sine penge tilbage i maj. Privatfoto

'Dårligt forløb'

Mia Wulff fortæller, at hun først efter forløbets afslutning blev opmærksom på, at det ikke var Gustav Salinas, hun havde været i personlig kontakt med. Havde hun vidst det fra start, havde hun aldrig betalt for forløbet, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Hvorfor ville du have pengene tilbage?

- Fordi jeg ikke havde fået noget af det, jeg var blevet lovet. Jeg var blevet lovet, at det var et personligt forløb med Gustav, og at det var Gustav, der svarede inden for 24 timer. Og forløbet var ikke skræddersyet overhovedet. Det var et rigtig dårligt forløb, siger Mia Wulff.

Forbrugerklagenævnet forholder sig ikke til forløbets kvalitet, men konkluderer, at Mia Wulff var berettiget til at benytte sig af fortrydelsesretten og kræve sine penge tilbage.

'Det er herefter nævnets opfattelse, at Mia Abel Wulff i forhold til den indgåede aftale med Gustav Andersen Salinas har en fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens kapitel 4.', lyder det blandt andet i afgørelsen.

Gustav Salinas havde ellers anført, at fortrydelsesretten ikke gjaldt i Mia Wulffs tilfælde. Men den forklaring købte Forbrugerklagenævnet altså ikke, fremgår det af afgørelsen.

Efter de første anklager mod Gustav Salinas valgte han at ændre flere beskrivelser af forløbet på sin hjemmeside, hvilket Ekstra Bladet også tidligere har beskrevet.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Gustav Salinas om fup-anklagerne

Gustav: 'Ikke relation til mig'

Ekstra Bladet har været i kontakt Gustav Salinas, der kommer med en anden forklaring.

Ifølge ham var der sket en fejl hos coachingplatformen Lenus, og at det derfor er den danske virksomhed, der har betalt for sagens omkostninger.

Gustav Salinas hævder samtidig, at sagen 'ikke har nogen relation' til ham, selvom det altså er hans navn og virksomhed, der er nævnt i afgørelsen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lenus.

Læs hele konfrontationen herunder:

