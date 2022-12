Efter flere konkurser: Sælger alt

Du kan blive ejer af alt fra et industrikøleskab til støvsugere og toiletpapir fra konkursboet efter Bronuts

Bronuts var ingen god forretning, og i sommer gik donutbiksen konkurs for anden gang på under et år.

Siden har kurator forsøgt at skrabe så mange penge som muligt ind til kreditorerne, og i den forbindelse er det nu blevet tid til at sælge ud af inventaret.

Den opgave har Auktionshuset dab fået, og her kan du netop nu byde på en lang række ting, der tilhører konkursboet.

I alt 124 lots skal under hammeren, og det kan altså blive dine.

Det er blandt andet et industrikøleskab, en vaskemaskine, kølemontrer, Ikea-skabe, chokoladevarmere og meget, meget mere. Skulle du mangle en Nilfisk-støvsuger eller toiletpapir, der tidligere har været ejet af Bronuts, har du også mulighed for det.

Konkurs efter konkurs

Bronuts startede med bragende succes, da realitydeltagerne Ninos Oraha og Türker Alici startede donutkæden, som hurtigt voksede sig stor.

Pengene væltede ind, men pludselig udeblev kunderne, og i december 2021 måtte Bronuts melde sig selv konkurs. Ekstra Bladet kunne kort efter fortælle, at Bronuts skyldte flere millioner til den danske stat, og at der langt fra var nok penge i kassen til at dække hullet.

Allerede senere samme måned var der dog gode nyheder. Lars Langelund Jørgensen købte konkursboet og vækkede Bronuts fra de døde - igen med de to realitystjerner om bord. Samtlige af kædens aktiver blev solgt for 856.000 kroner, viser en aktindsigt i konkursboet, som Ekstra Bladet tidligere har fået.

Ninos Oraha og Türker Alici startede ud med et brag, da de stiftede Bronuts. De havde endegyldigt forladt donutkæden inden selskabets anden konkurs. Foto: Stine Rasmussen

Få måneder senere skred Türker Alici dog fra Bronuts, og kort efter fulgte Ninos Oraha efter. I slutningen af juni 2022 var også det nye selskab taget under konkursbehandling.

Nu ser det altså ud til, at man forsøger at skrabe penge sammen til kreditorerne ved at sælge ud af diverse ejendele.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bronuts' kurator.

Her kan du få et overblik over de ting, der er til salg. Auktionen slutter 9. december klokken 10:00.