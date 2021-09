Efter fødsel og kræftchok: Dansk kendis hemmeligt gift

Influencer og forfatter Cana Buttenschøn og kokken Simon Thrane er blevet gift. Det fortæller førstnævnte på Instagram.

'Nåmen øhm, der er forresten sket noget jeg slet ikke har fået fortalt herinde. Simon og jeg er blevet gift!' skriver hun på Instagram, hvor hun har delt et billede af sin hånd og en ring.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Cana Buttenshøn, der på nuværende tidspunkt ikke har mange flere ord at sige om den glædelige nyhed - andet end at hun er 'meget, meget glad'.

Hun fortæller, at vielsen fandt sted i weekenden.

Op- og nedture

Dermed fuldender Cana Buttenschøn et yderst begivenhedsrigt 2021, der både har budt på op- og nedture.

Kort før nytår sidste år meldte hun ud, at hun ventede sit tredje barn - det første med Simon Thrane. I sommer kom parrets datter så til verden, men blot to dage senere fik hun en chokerende nyhed. Under fødslen opdagede lægerne nemlig en knude, der viste sig at være kræft.

Få uger efter fødslen blev parret også forlovet, og de har altså ikke spildt tiden og kan nu kalde sig mand og kone.

32-årige Buttenschøn kunne i august - præcis en måned efter hun stod frem med kræftdiagnosen - fortælle, at hun var færdigbehandlet og derfor endelig kunne amme sin datter.

Cana Buttenschøn er jordemoder, og så er hun også succesfuld forfatter og blogger.

Hun har tidligere været gift med sangeren Thomas Buttenschøn, hvem hun også har to sønner med.