Efter forliste forhold: De fandt kærligheden

For en række kendisser har 2022 stået i kærlighedens tegn.

Solen skinnede på skuespilleren Nicolaj Kopernikus, som i vinter bekræftede forholdet til vejrværten Sara Maria Mærkedahl.

Den 55-årige Klassefesten-stjerne og den 42-årige TV 2-profil fejrede kærligheden med en romantisk rejse til Maldiverne.

Nicolaj Kopernikus blev i efteråret 2020 skilt efter 24 års forhold med koreografen og instruktøren Birgitte Næss-Schmidt, som han har tre børn med.

Sara Maria Mærkedahl har også gennemlevet en skilsmisse. Kort efter at hun vandt 'Vild med dans' med Silas Holst i 2014, blev hun skilt fra sin daværende mand, Bo, som hun har to døtre med.

Vejrværten Sara Maria Mærkedahl og skuespilleren Nicolaj Kopernikus fejrede tidligere på året kærligheden med en romantisk rejse til Maldiverne. (Arkivfoto). Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Mathilde Gøhler har fundet kærligheden igen efter den forliste forlovelse med popproduceren Remee.

Den 30-årige model danner nu par med den 35-årige forretningsmand Silas Ystrøm.

Det bekræftede parret kortfattet over for Se og Hør i midten af december.

Julen er hjerternes fest og især for Mathilde Gøhler. Hun har nemlig fået en ny kæreste. (Arkivfoto). Foto: Eric Gaillard/Reuters

Kærligheden kender ingen alder.

I sommer stod den 43-årige skuespiller Johannes Lassen og den 20-årige sangerinde Jasmin Dahl, der vandt 'X Factor' i 2014 som den ene del af duoen Anthony Jasmin, frem som kærester.

Parret medvirkede begge i Tivolis musicalopsætning af 'The Bodyguard' i 2021.

Johannes Lassen har tidligere været forlovet med tv-journalisten Miriam Kidde Christensen, som han har en søn med.

Gammel kærlighed....

Et andet ordsprog lyder, at gammel kærlighed aldrig ruster. Sommerdahl-stjernen Laura Drasbæk har fundet sammen med instruktør og stuntmanden Lasse Spang Olsen igen.

Den 48-årige skuespillerinde og den 57-årige actionstjerne dannede par fra 2013 og 2018, inden de gik fra hinanden som venner.

Da de første gang fik interesse for hinanden, ramte forelskelsen Laura Drasbæk hårdt, fortalte hun siden til Se og Hør.

- Pludselig blev jeg genert over alt det, der før havde været naturligt. Jeg lagde mærke til hans overkrop gennem blusen. Det begyndte i mig, og han kunne nok mærke det fra mig. Der kom pludselig en anden undertone. Der kom et japansk hurtigtog. Det var så stærkt, sagde Laura Drasbæk dengang til ugebladet.

Gammel kærlighed ruster aldrig. Efter tre år fra hinanden fandt skuespillerinden Laura Drasbæk og instruktøren Lasse Spang Olsen tilbage til hinanden igen. (Arkivfoto). Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

2022 var vidunderligt og skrækkeligt for Iben Hjejle.

Den 51-årige skuespillerinde fik en ny kæreste, samtidig med at hun lige havde mistet sin far.

Det fortalte hun ifølge Se og Hør i podcasten 'Sitter', som hun har sammen med tv-værten Signe Lindkvist.

- Det er altid trist, men det føltes rigtigt og fredfyldt og fint. Så kan vi snakke næste gang om, at jeg har fået en kæreste. Midt i det hele. Så det er også dejligt, sagde Iben Hjejle i podcasten ifølge blandt andet Se og Hør.

Til premieren på Lars von Triers serie 'Riget Exodus' stod hun frem med kæresten Claus Bindslev, som hun ikke røbede meget om, andet end at han er direktør i sit eget firma, og at de har været venner i mere end 30 år.

Kollegial kærlighed

En kollega blev til kærlighed for skuespilleren Morten Hee Andersen, der for nylig kunne ses i hovedrollen i DR-dramaet 'Carmen Curlers'.

Han faldt nemlig for sin svenske medspiller Agnes-Felicia Westerlund Rase, som han også spillede par med i storfilmen 'Margrete den Første', der havde premiere i 2021.

Morten Hee Andersen og Agnes Rase til premieren på storfilmen "Margrete den Første", som også var der, den danske skuespiller og den svenske skuespillerinde mødte hinanden. (Arkivfoto). Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

I 2021 blev tv-værten Tina Bilsbo, som også har flere cameo-optrædener i 'Klovn', skilt fra komikeren Lars Hjortshøj efter 26 års ægteskab.

Og så slog kærligheden ned igen, skrev hun i et længere opslag på Instagram, hvor hun viste sin nye kæreste frem, den buddhistiske lærer Marie Kronquist.

- Nogle gange tager livet en uventet drejning - det kan venskaber også gøre, lød det fra Tina Bilsbo, som efterfulgte et billede af hende og Marie Kronquist med et rødt hjerte.

Det var også på det sociale medie, at Borgen-skaber og madconnaisseuren Adam Price og skribenten Katherine Diez bekræftede deres forhold til hinanden.

- Vi er to, som godt kan lide hinanden, og som ikke har lyst til at skjule det mere. Og i dag er himlen blå, lød det i to enslydende opslag fra den 33-årige skribent og den 55-årige forfatter og kendiskok.

- Vi er to, som godt kan lide hinanden, og som ikke har lyst til at skjule det mere. Og i dag er himlen blå, lød det i to enslydende opslag fra skribenten Katherine Diez og Borgen-skaber Adam Price, da de bekræftede deres forhold. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

To, som også godt kan lide hinanden, er Tobias Hamann, der vandt 'Den store bagedyst' i 2014, og hans roomie, Patricia Thyberg.

Den 34-årige kagekendis lejede et værelse i Patricia Thybergs lejlighed. De to roomies udviklede følelser for hinanden og stod i 2022 frem som kærester, da de postede et kyssebillede på Instagram.

- Ja, vi er kærester, ja, det er dejligt, jublede Tobias Hamann i opslaget.

Tobias Hamann-Pedersen blev i 2022 kærester med sin roomie, Patricia Thyberg. (Arkivfoto). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Kort inden fødslen af parrets første fælles barn gik reggaestjernen Wafande og kæresten Ana Maxime fra hinanden.

Det lykkedes dog for musikeren og influenten at finde melodien igen, inden deres lille datter kom til verden i foråret.