Efter fuld konkurs-plade: Tv-kendis prøver igen

Det har ikke været den mest succesfulde sommer på forretningsfronten for den tidligere 'Gift ved første blik'-deltager Michael 'Skatter' Sommer, der har brugt den seneste tid på at krone sig selv som lidt af en konkurskonge.

En række af konkurser har på det seneste ramt Michael Sommer, hvor både holdingselskabet Sommer Capital, bilvirksomheden RS Car Group og vikarbureauet Vikar Group måtte lide konkursdøden i maj og juni.

Tilbage stod kun enkeltmandsvirksomheden Hjortkronholm Gård, som bruges til hesteavl, efter at også to andre virksomheder er kommet under frivillig likvidation.

Men nu forsøger Michael Sommer tilsyneladende at komme op på hesten igen.

Han har nemlig stiftet et nyt holdingsselskab, denne gang sammen med sin kone, Maria Sommer Hjortkronholm.

Det fremgår af cvr-registret, at der er tale om et anpartsselskab med 40.000 kroner i registreret kapital.

- Det er spændende

Over for Ekstra Bladet bekræfter Michael Sommer, at han har sat det nye selskab, Hjortkronholm Capital ApS, i søen. Og at det er første gang, at hustruen Maria Sommer også er med inde over.

- Hun har ikke været med før, så det er spændende, siger Michael Sommer til Ekstra Bladet.

Michael og Maria Sommer Hjortkronholm blev gift i august sidste år. Nu rider de sammen mod nye forretningsmæssige horisonter. Foto: Wonderful Weddings

Han understreger dog, at Maria Sommer i øjeblikket ikke er aktiv i selskabet, da hun er sygemeldt.

De to mødte hinanden, efter at det gik i vasken for Michael Sommers ægteskab ved første blik tilbage i 2019. Og de blev gift - for anden gang på et år - sidste sommer.

Hårde måneder

Det er endnu uklart, hvad selskabets formål kommer til at være ud over at agere pengekasse til driften af andre selskaber.

Ifølge Michael Sommer skal der da også gang i det nye selskab inden længe. Men præcis hvad det skal bruges til, er han dog endnu ikke klar til at afsløre, fortæller han.

Serieiværksætteren - og konkursrytteren - har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det har været en hård omgang.

- Jeg er stresset. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at snakke med dig. Jeg synes, det er hårdt. Men altså, man kommer over det, sagde han til Ekstra Bladet i maj i forbindelse med konkursen i RS Car Group.

