Efter fyring: Biker-Jens scorer topjob

Biker-Jens har scoret sig et nyt topjob, efter han for nylig blev fyret

For omkring en måned siden kom det frem, at Jens Romundstad, der nok bedst er kendt som Biker-Jens, var blevet fyret fra sit job som HR-direktør i Coop.

Men nu har han den tidligere 'Robinson'-helt scoret et nyt stort job. Tilmed et job som administrerende direktør i vækstvirksomheden Solartag, der laver tagløsninger med usynlige solceller.

Det skriver Finans.

- Alle, der kender mig, ved, at jeg godt kan lide at fortælle en god historie. Den her virksomhed (Solartag, red.) er virkelig en god historie. Det er bæredygtighed, æstetik, ydelse og teknologi, som er ramt helt perfekt. Det vil jeg gerne stå i spidsen for, siger Jens Romundstad til Finans og fortæller, at Solartag nu vil ekspandere til udlandet.

Jens sammen med Thomas Pedersen, der er stifter af Solartag. Privatfoto

Til Ekstra Bladet fortæller Jens Romundstad, at han er meget glad for den nye mulighed, der har budt sig for ham.

- Jeg er virkelig glad. Solartag er et utrolig stærkt produkt, og jeg glæder mig til at tage virksomheden videre i den kraftige vækst i Danmark og udland, siger han videre.

Jens Romundstad blev for nylig fyret fra sit job i Coop. Foto: Ekstra Bladet

I forbindelse med fyringen talte Ekstra Bladet med Biker-Jens om, hvordan han har det, og hvad der er sket, siden han medvirkede i 'Robinson Ekspeditionen' i 2002.

