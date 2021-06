Efter fyring: - Skæbnen har sparket mig i røven

'Paradise'-deltageren forsøger at se det positive ved, at han er fyret fra sit job i Fitness World

Daniel Rosendal, der medvirkede i sidste års udgave af 'Paradise Hotel', fik for nyligt en fyreseddel fra sit job i Fitness World, da han ikke havde overholdt deres coronapolitik. Han mener dog ikke, at det burde været gået så vidt.

- Jeg er blevet fyret fra mit job for ikke at gå med mundbind. Fuck samfundet. Jeg gik med mundbind, men problemet er med samfundet, at der bliver sat regler, som skal overholde, forklarede han til Ekstra Bladet ved Reality Awards.

Han uddybede:

- Jeg var på arbejde syv timer om dagen, og derfor tog jeg engang imellem mit mundbind ned om hagen, fordi der alligevel var en skærmvæg foran mig. Folk havde klaget over mig, fordi jeg ikke havde mundbind på, og det var grundlaget for, at jeg blev fyret.

Han tager dog situationen i stiv arm:

- Jeg har hele tiden tænkt, at der skulle ske mere med boksning og tøjkollektion. Så jeg ser det som om, at skæbnen har sparket mig i røven. I stedet for at sidde i sofaen, rejser sig mig op og gør noget ved det. Fitness World er allerede long gone.

- Så jeg fokuserer fuldt ud på 'Stjerneboksning', som er blevet udsat to tre gange. Jeg træner to gange om dagen og fokuserer på min modstander Jamie, forklarede Daniel.

Se hele interview med Daniel øverst, hvor han også fortæller nærmere om sin tøjkollektion og andre projekter.

Se hele Reality Awards-showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.