Efter Gaardbo-exit: - Sørgeligt

Den blot 43-årige Johannes Langkilde har allerede en flot karriere som tv-vært bag sig.

En af de personer, der var en stor inspiration for Johannes Langkilde i forhold til selv at søge den vej, var Jens Gaardbo, som netop stoppet hos TV2 på baggrund af en sag om krænkelser, der er foregået for 20 år siden.

Jens Gaardbo færdig på TV2

Det er derfor en ærgerlig Johannes Langkilde, Ekstra Bladet taler med lørdag.

- Jeg synes, det på det menneskelige plan er sørgeligt på alle niveauer. Det er både sørgeligt, hvis der er foregået noget, der ikke skal foregå. Men det er også sørgeligt at se et menneske, som på mange måder har inspireret mig til at påbegynde min egen karriere, stoppe hos TV2 på den måde, siger han.

Johannes Langkilde blev selv ansat hos TV2 kort efter, episoderne fandt sted, som sagen omhandler. Han har ikke selv oplevet eller set noget i sin tid hos TV2, men han er ked af at høre, det er sket.

- Derfor er der to sider af den mønt, der er sørgelig. Det er ærgerligt og sørgeligt at se, at der åbenbart er foregået noget, som gør, at en ellers sindssygt flot og imponerende karriere skal slutte på den måde.

- Samtidig er det også sørgeligt for dem, det måtte være gået ud over, men vi kender jo ikke detaljerne, siger han.

Efter Gaardbo-exit: Tidligere TV2-vært jubler

Jens Gaardbo stopper ifølge pressemeddelelsen hos TV2 ved årets udgang. Foto: Mogens Flindt

Stopper

Fredag meddelte TV2, at Jens Gaardbo stopper på TV2 ved årets udgang, efter at en intern undersøgelse har vist, at han for 20 år siden som nyhedschef udviste 'dårlig dømmekraft'.

Præcis hvordan Gaardbo har udvist dårlig dømmekraft, uddyber TV2 dog ikke.

Hovedpersonen selv siger ifølge TV2's pressemeddelelse følgende om sagen:

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil,' lyder det blandt andet fra Gaardbo i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet har lørdag været i kontakt med Jens Gaardbo, som ikke ønsker at udtale sig sagen. Heller ikke TV2 har ønsket at kommentere sagen yderligere.