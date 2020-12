Efter Gaardbo-exit: Tidligere TV2-vært jubler

Isabella Miehe-Renard, der tidligere har været vært på TV2, er en af de mange kvinder, der de seneste måneder i forbindelse med MeToo-debatten er stået frem og har fortalt om, at hun har oplevet en sexisme og decideret chikane i sin tid som ung nyhedsvært på TV2.

Fredag meddelte TV2 så, at Jens Gaardbo er stoppet på TV2, efter at en intern undersøgelse har vist, at han for 20 år siden som nyhedschef udviste dårlig dømmekraft.

Præcis hvordan Gaardbo har udvist dårlig dømmekraft, uddyber TV2 dog ikke.

TV2-vært taler ud om sexchikane

Nyheden om, at den interne undersøgelse nu har ført til, at Gaardbo stopper, byder Isabella Miehe-Renard, der tidligere har arbejdet sammen med Gaardbo på TV2, velkommen.

- Jeg synes jo, det her er meget positivt set i lyset at MeToo-bølgen. Jeg synes, det er meget positivt, og det viser, at en intern undersøgelse kan føre til noget og få konsekvenser, og at den ikke bare bliver lukket der. Det er et vigtigt signal, lyder det fra den tidligere TV2-vært til Ekstra Bladet.

Ikke mindre vigtigt

Ifølge Miehe-Renard er det dog problematisk, at der i TV2's pressemeddelelse bliver lagt vægt på, at det er en sag, der ligger 20 år tilbage.

- I TV2 og Gaardbos egen pressemeddelelse understreges det meget tydeligt, at det er en 20 år gammel sag. Det gør det ikke mindre vigtigt, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, det er mere væsentligt, at en mand som Gaardbo skulle bruge 20 år på at finde ud af, at han ikke havde en god dømmekraft. Det er interessant, at der skal gå så lang tid, før man finder ud af, at man ikke har opført sig ordentligt.

Miehe-Renard undrer sig samtidig over, at det ikke bliver oplyst, i hvilken sammenhæng Gaardbo har haft en dårlig dømmekraft.

- Det er interessant, at man med en 20 år gammel sag ikke kan få at vide, hvad det er, der ligger til grund for, at han stopper, for det kunne være lærerigt set i lyset af MeToo. Hvad er det, der ligger til grund for, at man efter 20 år er nødt til at takke af? Det burde komme frem, så vi kan lære af det, og det kunne klæde ham at stå frem, og at der blev talt åbent om, hvad der er sket.

Miehe-Renard understreger dog, at hun ikke selv har haft nogle dårlige oplevelser med Gaardbo.

- Vi havde en fin, ukompliceret arbejdsrelation. Jeg arbejdede sammen med ham som ung studievært, og der har ikke været noget der, lyder det fra Miehe-Renard.

Enig Gaardbo

Hovedpersonen selv siger ifølge TV2's pressemeddelelse følgende om sagen:

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil,' lyder det blandt andet fra Gaardbo i pressemeddelelsen.

Hverken Jens Gaardbo eller TV2 har ønsket at komme med yderligere kommentarer til Ekstra Bladet.

