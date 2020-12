Efter Gaardbo-exit: TV2-profiler klapper i

TV2-værter på stribe klapper i som østers, efter der fredag eftermiddag kom frem, at Jens Gaardbo er færdig på tv-stationen.

Her oplyste TV2 News i en pressemeddelelse, at Gaardbo stopper som følge af en kulturundersøgelse, der har kortlagt, at han for 20 år tilbage udviste dårlig dømmekraft.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række tidligere og nuværende profiler på TV2, og kun få ønsker at knytte ord til Jens Gaardbos pludselige farvel.

Jes Dorph-Petersen har arbejdet sammen med Jens Gaardbo i mange år, og det gør ham trist, at Jens Gaardbo nu stopper.

- Jeg synes, det er trist, for jeg holder meget af Jens, og han er en af de dygtigste nyhedsværter, vi nogensinde har haft, men ellers har jeg ingen kommentarer, lyder det fra den mangeårige studievært.

Line Baun Danielsen, som arbejdede sammen med Jens Gaardbo i TV2's første leveår, har ingen kommentar til hans farvel.

Foto: Annelise Fibæk

Heller ikke Poul Erik Skammelsen, der også var med fra stationens start, ønsker at udtale sig om sin kollega gennem mange år.

Janni Pedersen, der de seneste mange år - ligesom Jens Gaardbo - har været ansat på TV2 News, ønsker ikke at udtale sig, og den samme melding kommer fra Gertrud Højlund og Miriam Zesler, der også er værter på TV2 News, og Karin Cruz, der er vært på TV2 Nyhederne.

Anna Gaarslev forlod i 2013 TV2 og er i dag ansat som europakorrespondent på DR. Heller ikke hun har noget at sige til Gaardbos farvel.

Hovedpersonen selv siger ifølge pressemeddelelsen følgende:

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil,' lyder det videre.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Jens Gaardbo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.