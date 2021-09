Efter gigantisk succes: - Det er næsten manisk

Anders Matthesen sidder ikke stille længe af gangen. Oven på sin enorme succes med 'Ternet Ninja 2' er han allerede i gang med at fundere over, hvad der nu skal ske

Der er ikke noget at sige til, at det er en glad Anders Matthesen, som Ekstra Bladet møder på den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag aften.

Hans film 'Ternet Ninja 2' har nemlig slået rekorden for flest solgte billetter i en premiereweekend.

Det vil dermed sige, at Anden har overgået sin egen succes med forgængeren, der hidtil var indehaver af rekorden.

- At høre folk grine og give stående bifald i biografen, det er vidunderligt, fortæller den kendte komiker til den fremmødte presse.

Men selvom succesen har været overvældende, så indrømmer han, at det går ham på, hvis responsen ikke er positiv.

- Jeg bliver såret, hvis folk ikke kan lide det, jeg laver. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde andet, forklarer Anders Matthesen og fortæller, at han ikke kan lade være med at følge med i reaktionerne rundt omkring på de sociale medier.

Der skal ske noget

Oven på den store succes med 'Ternet Ninja 2' fortæller komikeren, at det har kriblet i fingrene for at komme i gang igen.

- Ro er ikke rigtig noget, jeg bruger. Det er næsten manisk. Nu skal vi videre, der skal ske noget nyt, griner han.

Og til spørgsmålet om vi kan forvente en tre'er, er han bestemt ikke afvisende.

- Nu skal jeg passe på med at love noget, men det kunne da godt være, at man skulle kigge på det.

Bog på vej

Det er da heller ikke meget afslapning, det er blevet til for den garvede komiker. Til oktober udkommer han nemlig med sin nye bog 'Livsstil er en livsstil'.

- Det er en guide til, hvordan alle mennesker blive lykkelige. Fuck alle de der falske profeter og de mange bud på meditation og vægttab. Man skal bare læse den her bog én gang, og så er man lykkelig, siger Anders Matthesen.

Bogen består blandt andet af forfatterens tips til gode sommerdrinks, mediatationsøvelser, hvordan man skal opføre sig, og hvad man skal spise.

