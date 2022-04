Efter hård depression: Lavede brutal liste

Lars 'Chief 1' Pedersen indså, at han var nødt til at skille sig af med alle de mennesker, der skabte negativ energi i hans tilværelse. Derfor skrev han navnene ned - og frasorterede dem i sit liv én for én

Han har ofte talt om den. Faktisk til hudløshed. 52-årige Lars 'Chief 1' Pedersen har altid været befriende ærlig om den depression, der ramte ham med et brag tilbage i 2015.

Da depressionen kom med fuld styrke ramlede sangskriveren, musikproduceren og artistens verden. Han blev skilt fra konen, gjorde sin søn til skilsmissebarn og kastede sig ud i en negativ spiral.

Dag efter dag uden indhold, en farve- og følelsesløs hverdag og dystre tanker prægede musikeren, der ellers var midt i en kunstnerisk succesfuld periode, der bl.a. indeholdt et givende samarbejde med vennen Remee i projektet RE.A.CH.

Alt det forlod han for at finde sig selv på ny. Nu er han syv år senere blevet en succesfuld soloartist med noget på hjerte, og var senest med til at skrive den danske Melodi Grand Prix-vinder 'The Show', der om kort tid skal ned og dyste i Torino til Eurovision.

Dårlig energi i maven

Senest har depressionen atter været oppe at vende i Radio4-udsendelsen 'Portrætalbum', hvor Lars Pedersen beskriver sit nære forhold til Beach Boys-albummet 'Pet Sounds' og forsanger Bryan Wilson, der med sin alternative tankegang på mere end én måde har hjulpet Chief 1 ud af krisen.

- Jeg kan huske, at en af de ting, jeg har gjort, er, at jeg lavede en liste over alle de mennesker, der ikke skulle være i mit liv mere. Det var meget radikalt. Jeg tror, der var en seks-syv navne. De mennesker skulle fjernes. Det var simpelthen noget af den dårlige energi, der havde sat sig i min mave og var blevet til en knude. Det sad nede i solar plexus, siger Lars Pedersen og fortsætter:

- Det var som om, at pladen ('Pet Sounds', red) var en øjenåbner for, at hvis du skal være her og fortsætte, så er der nogle ting, du skal ændre. Jeg gik i øvrigt også på en sindssyg kur, som var en syre/base-kur, hvor jeg kun spiste basiske ting. Alt det, der vokser under jorden. I virkeligheden alt det kedelige. Jeg droppede alt det sjove, stoppede med at ryge, og var på en otte måneder lang kur, hvor jeg kun spiste grøntsager og drak brændenælde-te. Sådan helt hipsteragtigt. Men det virkede.

- Jeg opsøgte hele den alternative verden, zoneterapi og akupunktur, fordi jeg vidste, at den almindelige traditionelle lægeverden ikke rigtig var noget for mig, fortæller musikeren.

Efter skilsmissen fra ekskonen Christina Groth, kendt som sangerinde i Sound of Seduction og som også er mor til hans søn Vitus, fandt Lars Pedersen atter kærligheden i 2018 med fitnessdronningen Gitte Salling. Foto: Ernst van Norde

Balance i vægtskålen

Det tog noget tid for Chief 1 at komme helt på fode, efter at han havde frasorteret de mennesker, der bragte dårlige energier ind i hans liv.

- Der gik nok et år, efter at jeg ændrede og lavede om på alle mulige ting, der var forkerte, fjernede nogle af de mennesker, som var forkerte, og kom af med nogle af de dårlige energier og alle energi-vampyrerne, der er derude, men jeg tror, at jeg langsomt stadig lærer. Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg er bedre til at sige fra og stå ved mig selv, fortæller Lars 'Chief 1' Pedersen.

Ændringen virker til at være for bestandig, for han holder stadig fast i alle de justeringer, han foretog i kølvandet på depressionen:

- Jeg holder fast i balancen i dag. Jeg ønsker ikke at være sådan en huleboer, der går i seng, når det bliver mørkt og står op ved daggry, løber 10 kilometer og spiser klidkiks. Jeg vil gerne have min rødvin, og jeg vil gerne have mine sjusser. Men jeg ved også nu, at jeg ikke er usårlig, så derfor skal jeg hele tiden tænke på vægtskålen. Hvis jeg har lavet noget lort, skal jeg også gøre noget godt.

Hør 'Portrætalbum' - delt i to - med Lars 'Chief 1' Pedersen herunder: