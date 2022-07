Efter hård kamp: Lotte Friis er blevet mor

Lykken er stor hjemme hos den tidligere svømmer Lotte Friis, 34, og hendes mand, Christoffer Schnack, 26.

De er nemlig blevet forældre for første gang.

Det afslører Friis i et opslag på Instagram, hvor hun også viser en række billeder af parrets lille datter.

'Og lige med et blev verden en helt anden', skriver hun i opslaget og fortsætter med at fortælle, at de alle har det godt på trods af en hård fødsel.

'D. 4 juli kl 21.37 kom vores store Andrea til verden. 4462 g og 54 cm er nu hele min verden. Vi har det begge godt og bliver forkælet af Christoffer Schnack (hendes mand, red.), som var en helt utrolig klippe under en svær fødsel', lyder det videre.

Glæden er stor hjemme hos det nybagte forældrepar. Foto: Claus Bonnerup

Hård kamp

Vejen til at blive forældre har ikke været nem for Lotte Friis og Christoffer Schnack.

De har tidligere fortalt åbent om, at de har været igennem et hårdt forløb i fertilitetsbehandling for i dag at kunne stå med deres datter i armene.

'I 2021 gennemgik Christoffer og jeg hård kamp. En kamp som kun vores nærmeste kendte til. Vi havde fået mærkatet uforklarlig barnløshed klistret på os. Et mærkat der ikke gjorde hverdagen let og drømmen om far, mor og barn syntes langt væk', lød det fra Lotte Friis i et længere opslag på Instagram.

'Det sværeste har for os været, at vi tit har skulle forholde os til spørgsmålet: Skal I ikke snart have børn? Et spørgsmål der gjorde ondt hver gang vi fik det', skrev hun videre.

Heldigvis lykkedes det for parret, der nu kan kalde sig mor og far.