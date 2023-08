Efter hård kritik: Nu forklarer han

Den danske filminstruktør Lars von Trier skriver torsdag i et opslag på det sociale medie Instagram, at han 'selvfølgelig' støtter Ukraine af hele sit hjerte.

Opslaget kommer som efterfølger efter et lignende opslag tirsdag, hvor han skrev på samme platform, at russiske liv også betyder noget.

- Jeg oplyste bare om det indlysende: At alle liv i denne verden betyder noget. En glemt frase ser det ud til, fra en tid hvor pacifisme var en dyd, skriver han torsdag som forklaring på det tidligere opslag.

Tirsdag aftens opslag kom, oven på at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde været i Danmark, og at Danmark havde lovet Ukraine 19 F-16-fly.

- Forresten: Til hr. Zelenskyj og hr. Putin og ikke mindst fru Frederiksen (der i går, som en kåd nyforelsket, poserede med smil fra mundvig til mundvig i cockpittet på en af vor tids uhyggeligste stykker dræbermaskineri):

Annonce:

- Russian lives matter also! Hilsen Lars, lød det i opslaget, der er hvid tekst på en sort baggrund.



Samme grafik gør sig gældende i torsdagens opslag, som starter med tre punktummer, som indikerer, at det er en fortsættelse fra tidligere tekst.

Vækker opsigt

Både ukrainske og russiske medier bed mærke i Lars von Triers første opslag, der forsvarede værdien af russiske liv.

Den russiske statskontrollerede tv-station RT International skrev en artikel om opslaget, og det samme gjorde det ukrainske medie Ukrajinska Pravda.

Kommentarsporet på von Triers seneste to opslag er lukket. Men på hans andre opslag på Instagram udtrykker mange deres vrede over hans udsagn om russiske livs værdi.

Lars von Trier har tidligere skabt forargelse med kontroversielle udtalelser.

I 2011 blev han smidt ud af filmfestivalen i Cannes og erklæret persona non grata.

Det skete, efter at han på et pressemøde sagde, at han forstod Adolf Hitler, og at han sympatiserede lidt med ham.

Han beklagede udtalelserne, som han beskrev som et forsøg på at være humoristisk.

I 2018 kom han dog tilbage til filmfestivalen, da hans film 'The House That Jack Built' blev udvalgt til festivalen.

I 2022 fik Lars von Trier konstateret Parkinsons.