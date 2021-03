Efter hårdt år: Kontoen er tom

Hård krise, men ...

Jakob Fauerby siger, at ingen jo ønsker at holde et helt erhverv lukket uden grund, og han stoler på, at eksperterne træffer de rigtige beslutninger, der passer bedst på os alle.

- Men når det er sagt, så ville jeg da ønske, at kulturministeren og regeringen var lidt bedre til at fortælle de kulturelle erhverv, hvad perspektiverne er, og hvordan og hvornår vi kan åbne det her op. For det tager jo tid at lave teater.

- Det er jo altid en svær branche, fordi vi har et atypisk arbejde. Jeg har et firma, men jeg er også lønmodtager og får masser af A-indkomst og B-indkomst, så vi er sværere at putte i båse. Og jeg ville ønske, at man brugte lidt mere tid på at sikre os lidt bedre. Men når det er sagt, så er det jo fuldstændig formidabelt at leve i et samfund, hvor vi har mulighed for at få hjælp. Det er jeg virkelig taknemmelig for.

Alt er dog ikke helt sort, selvom det er hårdt lige nu.

- Det fantastiske ved denne hårde krise har været, at jeg fornemmer, at danskerne har opdaget, hvor vigtig kunsten og kulturen er. Vi savner alle at gå i teateret eller til koncerter, og samtidig har vi været lukket inde i vores lejligheder, hvor vi har benyttet os af de ting, som skuespillere kan. Vi har hørt lydbøger og set film og tv-serier.

- Den idé om, at skuespillere er en slags luksustyper, der leverer noget, vi ikke rigtig kan bruge til noget ... jeg tror, de fleste har opdaget, at de faktisk er kulturforbrugere, og de savner de oplevelser, der kan få dem til at grine og græde sammen med andre mennesker.

- Så du tror, at der trods alt kan komme noget positivt ud af det på den anden side?

- Det er svært at sige positivt, for jeg tror, der kommer en regning, vi skal betale. Det kommer til at koste teatre, og vi må konstatere, at der er ting, der kommer til at gå nedenom og hjem. Her tænker jeg især på børneteatrene og de bittesmå teatre, der bare lever fra forestilling til forestilling.

- Men jeg kan da selv mærke på mig selv, at jeg - i det øjeblik jeg må - bare kommer til at springe ud i Tivoli som en ko, der kommer på græs. Jeg skal bare hilse på folk, jeg ikke kender, griner han.