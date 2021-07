Efter hårdt brud: Bedøvede sig i hash og alkohol

Rosalinde Mynster havde det så dårligt efter et forlist kærlighedsforhold, at hun tyede til alkohol og hash

For den højaktuelle 'Hvor kragerne vender'-stjerne Rosalinde Mynster har livet ikke altid været lutter røde løbere.

I Radio Loud-podcasten '112 for knuste hjerter' fortæller den danske skuespiller åbenhjertigt om, hvordan hun efter et hårdt brud fra en ekskæreste bedøvede sin smerte i alkohol og hash.

- Jeg gik på arbejde, festede og lå og sov. Jeg tror, det var de tre ting. Og så var jeg bare rigtig depressiv. Jeg bedøvede mig med rigtig mange forskellige ting. Jeg røg rigtig mange cigaretter, jeg drak rigtig meget vin, røg rigtig meget weed - altså jeg gav den bare gas, siger hun og fortæller samtidig, at hun har fortrængt en stor del af perioden efter det forliste forhold.

En livskrise

For den 30-årige Rosalinde Mynster udviklede kærestesorgen sig da også i en sådan grad, at hun måtte søge professionel hjælp, fortæller hun.

- Jeg gik også til psykolog og forsøgte at deale med det på er lidt bedre måde. Jeg tror, det virkede bedst, da jeg begyndte at tage det lidt mere alvorligt og indså, at det netop var en livskrise, lyder det i podcasten.

- Jeg var i midten af 20'erne, og jeg syntes generelt, 20'erne var sindssygt svære at være i. Man havde hele tiden lyst til at være fremadbrusende og udadvendt og at lege og feste, samtidig med at man har meget brug for forankring og for at finde ud af, hvem man er. Så de to sider i mig boksede hele tiden, fortæller hun.

Skal giftes

I dag er Rosalinde Mynster dog en lykkelig, forlovet kvinde. Til sommer skal hun giftes med musiker Jakob Emil Lamdahl Pedersen, fortæller hun i podcasten.

- Jeg er en meget stor romantiker. Jeg har altid drømt om at blive gift, mest bare fordi jeg synes, det er meget romantisk. Så det er rigtig spændende, at det skal ske nu, og jeg er rigtig glad for ham, jeg er sammen med, siger Rosalinde Mynster.

Rosalinde Mynster med sin forlovede, Jakob Emil Lamdahl Pedersen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Rosalinde Mynster er kendt fra 'Badehotellet' og har også haft flere store filmroller. I øjeblikket er hun aktuel i biograffilmen 'Hvor kragerne vender', hvor hun spiller hovedrollen.