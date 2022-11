Efter halvandet år: Sælger lejligheden

5.975.000 kroner.

Det er prisskiltet på Thalia Pitzners lejlighed på Østerbro, som hun netop har sat til salg. Det oplyser boliga.dk til Ekstra Bladet.

Diamantdronningens ældste datter købte den 118 kvadratmeter store lejlighed i maj måned sidste år til 5.400.000 kroner, og nu skal hun altså videre.

Ifølge beskrivelsen af lejligheden ligger den på 2. sal i en ejendom fra 1906. Den indeholde fire værelser og et helt nyistandsat køkken, som Thalia Pitzner har fået sat ind.

Hvis handlen går igennem til salgsprisen, kan hun på papiret se frem til en gevinst på små 500.000 kroner, men ud over køkkenet har Thalia Pitzner også foretaget yderligere forbedring på Østerbro-lejligheden.

Thalia Pitzner er klar til at pakke flyttekasserne. Foto: Christopher Hornstrup Thuesen/ Pineapple Entertainment/ TV 2

Renoveringen af boligen har de seneste uger kunnet følges i TV 2-programmet 'Diamantfamilien'. I seneste afsnit - der er optaget i sommervarmen - fortalte Thaila Pitzner, at kæresten, som hun flyttede ind i lejligheden sammen med, var ude af billeder. Hun var blevet single og skulle bo der alene.

Thalia Pitzner har dog ikke lagt skjule på, at en lejlighed i byen ikke var drømmen for hende på den lange bane. Den hesteglade ridepige drømmer om en gård på landet, hvor hun kan have sin heste hos sig.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til, hvor Thalia Pitzner vil slå sig ned, når lejligheden er blevet solgt.

