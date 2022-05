Efter Herlufsholm-dokumentar: - Grusomt og dybt tragisk

TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' kunne torsdag aften afsløre mobning, vold og seksuelle krænkelse på Herlufsholm Kostskole. i Næstved.

Skolens store problemer med sadistisk kultur har kastet flere reaktioner af sig. Tidligere elever som Peter Reichardt og Kristian von Hornsleth har udtalt sig om kulturen på skolen.

Og nu reagerer flere tidligere elever.

Diamantforhandleren Katerina Pitzner har sammen med sine to brødre selv været elev på skolen, og flere af hendes børn har også haft deres skolegang der.

Det gør ondt

Til Ekstra Bladet fortæller Katerina Pitzner, at det gør hende ondt at se dokumentaren om hendes gamle skole.

'Det er ingen hemmelighed, at der altid har hersket en ‘survival of the fittest-kultur’ dernede, for det kan være særlig hårdt for børn at være væk hjemmefra i en ung alder i lang tid, hvis man ikke trives', skriver Katerina Pitzner i en sms til Ekstra Bladet.

'To af mine brødre gik der i otte år, og jeg selv elskede mine år dernede, der for mig var et trygt hjem i tre år. Jeg ved, at der til tider var en barsk tone, men at den er udviklet til en grusom krænkerkultur, er rystende og dybt tragisk', fortsætter hun.

Det skal stoppes

Katerina Pitzner lægger ikke skjul på, at hun er ked af at høre, hvad de mange børn har oplevet på skolen, og håber på, at der bliver sat en stopper for det.

'Jeg føler med de stakkels børn og unge mennesker, der har været udsat for de rædsler, der omtales i dokumentaren. Stor respekt for, at de står frem. Det skal stoppes lige NU', skriver hun.

Nu vil rektor Mikkel Kjellberg ændre forholdene på skolen. Foto: Mikael Ib Hansen/TV 2

I kølvandet på dokumentaren har rektor Mikkel Kjellberg på Herlufsholm fortalt, at han vil afskaffe eller ændre 'usunde' traditioner.

Det siger han til DR Sjælland fredag morgen.

- Jeg starter allerede i dag en proces med eleverne med henblik på, at vi skal afskaffe og ændre alle traditioner, der har en flig af usund kultur i sig, siger Mikkel Kjellberg fredag.

Hans udmelding kommer efter den TV 2-dokumentar, hvor omkring 50 tidligere elever fortæller om kultur med vold, mobning og krænkelser.

Dokumentaren blev sendt torsdag.

Rektor Mikkel Kjellberg har ellers gentagne gange afvist, at skolen skulle have et problem med den generelle kultur.

