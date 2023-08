Efter historisk boligsalg: Nu køber musiker villa for otte millioner

Den danske pop-sanger Brandon Beal, som blandt andet er kendt for sit hit med Christopher 'Twerk it like Miley', kan nu se frem til at boltre sig i det rolige Gentofte.

Han og konen, Kathrine Schou Beal, har nemlig netop kastet otte millioner kroner efter en villa i området omkring Vangede. Det fremgår af Tinglysningen.

Villaen i Gentofte er bygget i 1934 og rummer tre værelser og to toiletter fordelt på 106 kvadratmeter.

Historisk boligsalg

Der er dog intet at sige til, at sangeren har råd til at købe den charmerende bolig.

Brandon Beal solgte nemlig selv sin 203 kvadratmeter store LA-inspirerede villa, som også ligger i Vangede, for 13,3 millioner kroner tilbage i juni måned.

Beals boligsalg var faktisk en historisk begivenhed.

Det var nemlig det dyreste hus solgt i Vangede-området nogensinde. Det bekræftede Indehaver af Danbolig Vangede/Dyssegård, Tyge Helberg, overfor Ekstra Bladet på daværende tidspunkt.

'Charmerende deltajer'

Brandon Beal behøver dog ikke begræde sin LA-villa, tyder det på.

I en salgsannonce på boligsiden.dk fremgår det nemlig at Beals nye villa indeholder et væld af 'charmerende detaljer' så som stuk, rosetter, brændeovn, plankegulve og ovenlysvinduer.

Og selvom villaen på papiret ikke er lige så stor som parrets gamle hus, er der ingen grund til frygt, står der desuden i annoncen.

Der er nemlig også en 'uovertruffen flot underetage', hvor der er indbygget gulvvarme, dræn og radonsikring.

