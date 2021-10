Efter historisk investering: Nu er hun ude

Da virksomheden DecoFarver tidligere på året tonede frem på skærmen i DR-programmet 'Løvens Hule', endte maler-webshoppen med at lande den næststørste investering i programmets historie.

Tilsammen købte Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jacob Risgaard 30 procent af virksomheden for i alt 2,7 millioner kroner, og det var dermed en investering fra hver af 'løverne' på 900.000 kroner.

Nu er Mia Wagner dog ude af virksomheden igen, skriver Finans.dk.

Af CVR-registeret fremgår det desuden, at Wagner officielt er trådt ud af både ejerkredsen og bestyrelsen i oktober.

Ifølge Finans.dk er det Jan Lehrmann og Jacob Riisgaard, der hver har købt fire procent af Wagners ejerandel, mens Jesper Christensen, der er medejer i virksomheden, har købt de resterende to procent.

Kunne ikke afslå

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mia Wagner til salget, men det har ikke været muligt. I stedet henviser Charlotte Thøming, der er kommunikationschef i Wagners virksomhed Nordic Female Founders, til den kommentar, hun har givet til Finans.dk.

- DecoFarver er en sindssygt god og spændende forretning, og det giver rigtig god mening at styrke ejerandelene - derfor har Jan Lehrmann og Jacob Riisgaard givet os et tilbud, vi ikke kunne afslå. Vi glæder os til at følge DecoFarvers udvikling, lyder det her fra Mia Wagner.

Hverken over for Ekstra Bladet eller over for Finans.dk har hun ønsket at løfte sløret for, hvor meget hun er blevet tilbudt for sin andel.

Der er dog ingen tvivl om, at DecoFarver kan lave penge. I 2020 omsatte virksomheden for 35 millioner kroner, og overskuddet endte på omtrent 1,2 millioner kroner.

