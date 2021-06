Efter hjernetumor: Nu er der godt nyt

Det kom som et chok, da Melvin Kakooza kort før sin debut som vært på 'X Factor' kunne meddele, at han var blevet indlagt med en hjernetumor.

Siden har den 29-årige komiker, skuespiller og tv-vært fokuseret på at komme i bedring, og det er derfor ikke meget, offentligheden har hørt til ham.

I et afsnit af P3-podcasten 'Sig noget sjovt', som netop er udkommet, giver han dog en status på sygdommen.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg har det bedre, end jeg havde for et par måneder siden. Det går fremad, og jeg er begyndt at kunne træne derhjemme og i fitness, og så har jeg faktisk også været ved lægen og blive scannet, hvor jeg fik at vide, at der ikke er mere tumor tilbage i hovedet, siger han i podcasten.

Melvin Kakooza fortæller, at hele tumoren nu er væk. Foto: Anthon Unger

'Superhårdt'

Melvin Kakooza blev ramt af hjernetumoren, ganske kort tid ført han skulle vikariere for Sofie Linde som vært på 'X Factor'.

Efterfølgende var han indlagt i lidt over syv uger, fortæller han i podcasten, hvor han også understreger, at det var 'superhårdt' at skulle følge 'X Factor' på afstand.

Melvin Kakooza skulle have været barselsvikar for Sofie Linde på 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Heldigvis viste tumoren sig at være godartet, men den chokerende besked fik alligevel klappen til at gå ned for Melvin, har han tidligere fortalt i 'Go' Aften Live' på TV 2.

- For jeg havde det jo okay, vil jeg sige. Jeg havde haft lidt hovedpine, men det havde Panodiler klaret. Så jeg nåede ikke rigtigt at blive ramt af den der følelse: 'Åh nej, nu går det hele galt'.

- Nogle gange slog det mig om formiddagen, hvor jeg kunne mærke, at jeg blev ked af det og græd. Men ellers skete det hele så hurtigt, og jeg prøvede at være ovenpå imens - også på grund af min familie, for hvis jeg begyndte at græde og havde det elendigt, ville de jo også have det. Jeg har nogle brødre, som skulle se den stærke storebror. Så det var meget mærkeligt, lød det i den forbindelse fra komikeren.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Melvin Kakooza.