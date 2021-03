Efter hjernetumor: Nu taler han

Det kom som et chok, da Melvin Kakooza i sidste øjeblik måtte trække sig fra tjansen som vært på 'X Factor', efter han var blevet ramt af en hjernetumor.

Nu giver den populære tv-vært langt om længe lyd fra sig i et opslag på Instagram.

'Hej alle sammen! Det er ingen hemmelighed, at jeg havde set frem til, at være en del af X-Factor i år, men skæbnen ville det anderledes,' starter han i opslaget og fortsætter:

'Det har været noget af en omgang, men jeg vil gerne lige tage tiden, til at takke jer, for alle de søde beskeder jeg har modtaget. Det har været total overvældende at opleve alt den kærlighed!'.

Billedet, der følger med opslaget, er taget fra Rigshospitalet, hvor Melvin Kakooza sidder iført hospitalstøj. I opslaget skriver han desuden, at han har fået billeder af alle de blomster, der er blevet sendt til hans hjem.

'Fra hjertet tak. Mit fokus ligger nu på at komme 100% ovenpå igen, og det glæder jeg mig meget til! Vi ses snart', slutter han opslaget.

I kommentarsporet ser det da også ud til, at mange har ventet på nyt fra Kakooza.

Omtrent 35.000 har i skrivende stund liket opslaget, og det vælter ind med ønsker om god bedring.

Have Kommunikation A/S oplyser til Ekstra Bladet, at Melvin Kakooza ikke for nuværende har yderligere kommentarer.

Blev opereret

Nyheden om, at 29-årige Melvin Kakooza var blevet ramt af en hjernetumor kom i februar - ganske kort tid inden han skulle debutere som vært på 'X Factor' på TV 2.

'Melvin har i den sidste tid haft ubehag og er derfor blevet undersøgt grundigt. Det har desværre vist sig, at han i noget tid har gået rundt med en hjernetumor i baghovedet, som har vist sig at være godartet. Den er nu blevet opereret væk. Det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for al den ro, de kan få for, at han kan komme sig. Jeg håber og appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid,' lød det dengang i en udtalelse fra hans manager, Jakob Riis.

Melvin skal ikke være vært på 'X Factor': Ramt af hjernetumor

Siden har der været tavst fra tv-værten.

Melvin Kakooza var blevet valgt som barselsvikar for Sofie Linde, der normalt er vært på 'X Factor'. I hans fravær har Lise Rønne i stedet indtaget rollen som vært på de store liveshows.

Reagerer på chok-melding