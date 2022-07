Efter hjerteskærende nyhed: Endelig!

Lotte Friis kan smile igen efter nogle ualmindelig hårde dage på sygehuset med sin nyfødte datter, Andrea.

Den lille familie har nu fået lov af lægerne til at tage hjem. Det fortæller DR-værten på sin instagramprofil.

'Lutter smil og glæde. I går fik vi lov til at komme hjem!', indleder hun opslaget, hvor hun også har postet et billede, hvor hun i en autostol bærer sin lille datter ud af intensivafdelingen for nyfødte.

'Vi skal dog komme ind til en række blodprøver den kommende tid, men at gå ud af intensiv med vores dejlig datter var en skøn følelse. Nu krydser vi fingre for, at alle blodprøver ser fine ud, så vi ikke skal indlægges igen', skriver den tidligere svømmer, der i dag arbejder som vært på P4, når hun altså ikke er på barsel.

Annonce:

Syg af immunisering

Det er få dage siden, Lotte Friis delte den hjerteskærende nyhed om sin datter, der var alvorligt syg. Sammen med et billede, hvor den nybagte mor fælder en tåre, mens hun holder sin datter, skrev hun:

'Her er en mor, som får lov til at holde sin fire dage gamle datter for første gang i 72 timer. Vores første uge som forældre er slet ikke forløbet, som vi havde håbet på.'

Hun forklarede, at lille Andrea var bare 20 timer gammel, da hun fik konstateret immunisering.

'Immuniseringen er opstået ved, at Andreas blod i løbet af graviditeten er kommet i mine blodbaner. Og da hun har en anden blodtype end mig, har min krop prøvet at bekæmpe den lille mængde af blod ved at danne antistoffer. Disse antistoffer er så efterfølgende gennem moderkagen kommet tilbage til Andrea, hvilket har gjort hende syg,' forklarede DR-værten i sit opslag på Instagram.

Det var også på Instagram, at Lotte Friis og hendes mand, Christoffer Schnack, afslørede, at de var blevet forældre for første gang.

Annonce:

'Og lige med ét blev verden en helt anden', skrev Lotte Friis i den forbindelse og delte et billede af datteren.

Hård kamp

Tidligere har Lotte Friis og Christoffer Schnack fortalt åbent om, at vejen til at blive forældre ikke var nem. Parret fik nemlig prædikatet 'uforklarlig barnløshed.'

'I 2021 gennemgik Christoffer og jeg en hård kamp. En kamp, som kun vores nærmeste kendte til. Vi havde fået mærkatet 'uforklarlig barnløshed' klistret på os. Et mærkat, der ikke gjorde hverdagen let, og drømmen om far, mor og barn syntes langt væk', lød det fra Lotte Friis i et længere opslag på Instagram.

'Det sværeste har for os været, at vi tit har skullet forholde os til spørgsmålet: Skal I ikke snart have børn? Et spørgsmål, der gjorde ondt, hver gang vi fik det', skrev hun videre i sit opslag.