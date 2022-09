Efter hudløst ærligt interview: - Jeg tænkte slet ikke over det

Der var ikke de store tanker bag, da Fredrik Trudslev sagde 'ja' til at medvirke i '112 For Knuste Hjerter' i dag er han dog glad for, at han gjorde det

I marts måned medvirkede Fredrik Trudslev i podcasten '112 For Knuste Hjerter', hvor han i et hudløst ærligt interview fortalte om sin første og eneste kærlighed, og hjertesorgen der fulgte.

Den 22-årige influencer havde dog ikke de store tanker bag, da han valgte at takke 'ja' til at medvirke.

- Jeg tænkte slet ikke over, at jeg medvirkede i det, og så efter har jeg bare tænkt 'gud hvor er det fedt, jeg har været med til at have en stemme til så mange og har kunne hjælpe nogen'.

Selvom han ikke havde tænkt det at medvirke som noget stort, er han glad for modtagelsen af afsnittet.

- Modtagelsen af mit afsnit har været så god, der er så mange, der har skrevet til mig.

Fredrik Trudslevs knuste hjerte er dog helet igen den dag i dag.

- Det var en virkelig hård tid, men jeg er glad nu, siger han.

Og selvom man godt kunne tro, at det at medvirke i en podcast, hvor man deler ud af, hvordan en anden person har knust ens hjerte godt kan have konsekvenser for relationen, har det ikke været sådan for Fredrik Trudslev og hans første kærlighed.

- Vi er stadig venner, siger han med et smil og forklarer, at de stadig ser hinanden den dag i dag.

Fredrik Trudslev er langt fra den eneste, der har fortalt om hjertesorg i '112 For Knuste Hjerter', Oscar Bjerrehus og Albert Dyrlunds kæreste Maria Andersen er også blandt dem der har medvirket.