Efter Hugos død: Nu reagerer politikerne  

Fredag formiddag kom den tragiske nyhed om, at den 24-årige popstjerne Hugo Helmig er død.

Hugo Helmig, der var søn af musikeren Thomas Helmig og forfatteren Renée Toft Simonsen, gik bort onsdag 23. november, men først fredag 2. december har familien bekræftet det tragiske dødsfald.

Sidenhen er det strømmet ind med mindeord om den unge popstjerne - også fra politikerne.

'Kære Renée og Thomas. Det er så ubærligt. Mit hjerte græder, og jeg sender samtidig de varmeste og kærligste tanker til familien,' kommenterer fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) på Instagram til Thomas Helmigs opslag om Hugo Helmigs død.

På Renée Toft Simonsens opslag har hun også sendt sine tanker.

'Så ufatteligt og ubærligt. Jeg sender jer de alle bedste tanker og al kærlighed,' skriver den fungerende statsminister.

Også landets tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har kommenteret opslaget.

'Ingen ord kan forstå eller beskrive dette. De varmeste tanker og dybeste medfølelse til jer,' skriver Helle Thorning-Schmidt - også til Thomas Helmigs oplag.

'Så ufatteligt sørgeligt. Sender kærlighed og tanker,' kommenterer hun videre til Renée Toft Simonsens opslag.

Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen har også reageret på Hugo Helmigs død. Foto: Jens Dresling

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard har ligeledes reageret på det tragiske dødsfald.

'Så helt igennem - uendeligt tragisk. Hugo Helmig Toft Simonsen nåede at leve en helt masse liv, men slet ikke nok. Den dybeste kondolence og de varmeste tanker til hans forældre og familie. I har en hel bys kærlighed til at støtte jer på, omend det er alt for lidt til så meget sorg.

Æret være hans minde,' skriver borgmesteren på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Peter Skaarup (DD) har også reageret på den unge sangers død.

'Så sørgeligt og trist at et ungt menneske går bort i en alt for tidlig alder. Mine tanker og medfølelse går til familien. Må Hugo Helmig hvile i fred,' skriver folketingsmedlemmet på Twitter.





Turbulent liv

Hugo Helmig har ikke lagt skjul på, at han i den seneste tid har haft det hårdt. Popstjernen kæmpede med angst og misbrug.

Det tvang ham til at sætte karrieren på pause sidste år, hvorefter han på sociale medier blev lagt ned af støtte og kærlighedserklæringer.

Hugo Helmig har tidligere åbnet op til Ekstra Bladet om sine dæmoner og kampen mod stofferne. På det tidspunkt havde han været stoffri i seks måneder.

- Det har været en meget hård periode i mit liv. Jeg har kæmpet for at komme af med mit misbrug. Det var frygteligt at leve i. Jeg blev paranoid og fik angst og var ked af det. Det er noget, der kommer til at præge mig resten af mit liv, fortalte han i 2020.

